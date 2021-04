Google célèbre le 151e anniversaire du Metropolitan Museum of Art avec un doodle présentant les œuvres les plus importantes de l’institution.

Chaque lettre du logo Google a été remplacée par une œuvre d’art différente, car les images de chaque espace changent pour montrer une nouvelle peinture ou sculpture. En dessous se trouve une reconstitution du musée lui-même entouré d’arbres dans Central Park.

Le Metropolitan Museum of Art a été fondé et incorporé en 1870 après avoir acquis sa première pièce, un sarcophage romain, selon une histoire du Met de Google.

Le musée de New York compte plus de 1,5 million d’objets permanents dans sa collection, couvrant plus de 5000 ans, y compris des œuvres d’artistes tels que Rembrandt, Vincent Van Gogh et Claude Monet.

Vous ne voulez pas de photo COVID?:Un beignet gratuit ou un allégement fiscal vous changerait-il d’avis?

Pizza-bot !:Domino’s Pizza lance des livraisons robotiques à Houston

Erich Nagler, qui a créé le doodle, a déclaré qu’il voulait recréer le sentiment de visiter le musée.

« Maintenant que de nombreux musées rouvrent avec des précautions de sécurité à l’esprit, le moment est venu de célébrer l’une des institutions artistiques les plus emblématiques du monde », a déclaré Nagler dans le post Google.

Suivez Brett Molina sur Twitter: @ brettmolina23.