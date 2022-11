Google Doodle donne le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 ; Voici un guide étape par étape pour jouer à un jeu en ligne sur un appareil mobile

GOOGLE DOODLE AUJOURD’HUI : Que la Coupe du Monde de la FIFA 2022 commence ! Le plus grand spectacle sportif de la planète est sur le point de débuter aujourd’hui avec le match entre les hôtes du Qatar et de l’Équateur à 21h30 IST. Google célèbre l’événement avec un Doodle animé.

Il montre deux bottes animées donnant des coups de pied au football. Lorsque vous cliquez sur le Doodle, cela vous amènera à la page Coupe du Monde Qatar 2022 qui contient tous les détails du méga événement.

A LIRE AUSSI : Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Calendrier complet et détails de la diffusion en direct

Google “coupe du monde qatar 2022” sur votre appareil mobile pour rivaliser avec les fans dans notre jeu en ligne multijoueur. Des personnes du monde entier peuvent travailler ensemble pour aider leur équipe préférée à marquer le plus de buts.

Une fois qu’un match réel est défini dans le calendrier de la Coupe du monde, il apparaît dans le menu du jeu. Choisissez le jeu et l’équipe que vous souhaitez soutenir et travaillez avec d’autres fans pour marquer les GOAAAAALLLLS les plus virtuels. Lorsque le buzzer final retentira dans le match réel, le match virtuel se terminera également et nommera un gagnant !

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR JOUER :

Étape 1: Sélectionnez le match entre les deux pays.

Étape 2: Cliquez sur la boule bleue que vous voyez à l’écran

Étape 3: Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Sélectionnez votre équipe.

Étape 4: Après la sélection, le jeu commence et il ne vous reste plus qu’à marquer un but en poussant le ballon vers le poteau de but.

Étape 5 : Si votre balle est attrapée, vous perdez la partie.

La Coupe du Monde de la FIFA, célébration joyeuse du beau jeu, est l’un des plus grands spectacles sportifs de la planète. Au cours du mois prochain, les joueurs des équipes nationales de 32 pays s’affronteront dans une série de matchs éliminatoires, culminant le 18 décembre, lorsqu’une équipe nationale sera couronnée championne de la Coupe du monde 2022.

L’édition 2022 de l’événement se distingue car elle se déroule à l’écart du créneau estival traditionnel pour échapper à la chaleur torride du Qatar. La condition physique et la fatigue des joueurs joueront un rôle énorme dans les conditions difficiles du Qatar. De plus, la Coupe du monde de cette année est la dernière opportunité pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de se délecter de la gloire de la Coupe du monde. Messi, 35 ans, et Ronaldo, 37 ans, devraient faire leur dernière révérence sur la plus grande scène de tous au Qatar.

