Google Doodle célèbre Tito Puente pour le Mois du patrimoine hispanique

Le légendaire chef d’orchestre et percussionniste Tito Puente a été l’une des figures les plus innovantes et les plus influentes de la musique latine et du jazz aux États-Unis pendant plus de six décennies. Souvent désigné par son surnom El Rey (le roi), Puente est crédité d’avoir popularisé le mambo – la musique de danse cubaine née de la fusion du swing et de la musique cubaine aux rythmes entraînants.

Pour mettre en lumière la contribution de Puente à la culture hispanique, Google présentera mardi un Doodle animé illustrant le style de performance énergique et charismatique du percussionniste au fil des décennies. Le Doodle marque également le premier anniversaire du dévoilement du monument Tito Puente à East Harlem.

Du 15 septembre au 15 octobre de chaque année, le Mois national du patrimoine hispanique reconnaît et célèbre les cultures et les contributions des Américains d’origine hispanique. Au cours des années précédentes, Google a également honoré la pionnière portoricaine des droits civiques Felicitas Mendez, la botaniste mexicaine américaine Ynes Mexía et le grand joueur de baseball et humanitaire Roberto Clemente.

Le Doodle animé de mardi s’ouvre sur un jeune Puente jouant du tambour sur des casseroles dans son quartier natal de Spanish Harlem dans les années 1920 et 30. Il a ensuite rejoint la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle il a servi dans neuf batailles avant d’être renvoyé. Le Doodle poursuit en montrant les décennies de tournées quasi constantes de Puente, qui comprenaient généralement 200 à 300 spectacles par an.

Puente était également un artiste prodigieux en studio, enregistrant au moins 119 albums entre 1949 et 2000, dont Abaniquito, un hit mambo croisé qui a fait de Puente une star. Mais il est peut-être mieux connu pour le classique de 1962 Oye Como Va, une composition de jazz latin qui a atteint une plus grande popularité lorsqu’elle a été enregistrée par le groupe de rock Santana en 1970. Puente s’est également dépeint dans le film The Mambo Kings, un drame de 1992 sur deux musiciens. frères qui fuient Cuba pour New York.

Puente a recueilli des dizaines de distinctions et de récompenses, dont cinq Grammys au cours de sa vie ainsi qu’un Grammy Lifetime Achievement Award à titre posthume en 2003. Il a également reçu la médaille d’honneur et le Lifetime Achievement Award du Smithsonian National Museum, le National Endowment for the Arts ‘ Medal of Arts, le prix Eubie Blake de l’Académie nationale des arts et des sciences et le prix du Comité du patrimoine hispanique pour les arts, entre autres.

Puente est décédé à l’âge de 77 ans en 2000 des complications d’une opération à cœur ouvert.