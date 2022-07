Google Doodle célèbre les images glorieuses du télescope spatial James Webb

Les astronomes ne sont pas les seuls à perdre la tête devant les nouvelles images du télescope spatial James Webb de nouvelle génération. La NASA, l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne ont dévoilé mardi un ensemble de vues époustouflantes de l’univers, et Google a célébré la révélation avec un spécial Griffonnage Google sur sa page de recherche.

Google utilise ses Doodles – souvent réalisés sous forme de petites animations, de vidéos ou de jeux – pour honorer toutes sortes d’événements, de personnes et de lieux, du comédien amérindien Charlie Colline à Route 66. Le doodle du télescope Webb présente une adorable version de dessin animé de la lunette qui sort un appareil photo et fournit des instantanés contenant des galaxies, des étoiles et des nébuleuses.

En cliquant sur le Doodle, vous accédez aux résultats de recherche pour “James Webb Space Telescope”, où les nouvelles de la NASA font la une des journaux.

L’équipe Doodle a posté l’animation sur Twitterécrivant : « Sommes-nous seuls dans l’univers ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Les premières images du télescope spatial James Webb nous aident à dévoiler l’univers et à répondre aux questions ci-dessus.

Webb a pour mission d’étudier les premières galaxies, d’observer des exoplanètes lointaines et de scruter l’histoire du cosmos. Obtenez une ventilation complète des nouvelles images ici et voyez par vous-même comment Webb va bouleverser ce que nous savons de notre univers.