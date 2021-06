Google Doodle célèbre l’acteur, chanteur, danseur et diplomate américain

AUJOURD’HUI Google Doodle célèbre la vie extraordinaire de Shirley Temple.

L’acteur, chanteur, danseur et diplomate américain a aidé des millions d’Américains à traverser les épreuves de la Grande Dépression.

Shirley Temple était l’enfant star ultime d’Hollywood Crédit: Times Newspapers Ltd

Qui était Shirley Temple ?

Shirley Jane Temple est née le 23 avril 1928 à Santa Monica, en Californie.

Elle a commencé des cours de danse à seulement trois ans et est rapidement devenue célèbre en tant qu’actrice dans les années 1930.

À l’âge de six ans, Temple a décroché un rôle dans la comédie musicale Stand Up And Cheer de 1934 avant de jouer dans plusieurs autres films cette année-là.

Elle est rapidement devenue l’enfant star ultime d’Hollywood et a reçu un Oscar à seulement six ans.

Ses films les plus célèbres étaient The Little Colonel, The Littlest Rebel et Bright Eyes, où elle a interprété son interprétation populaire de On The Good Ship Lollipop.

Temple a continué à jouer dans des films tout au long de son adolescence, mais a pris sa retraite de l’industrie à l’âge de 22 ans.

Elle était si populaire que le président Roosevelt l’a créditée d’avoir aidé à maintenir le moral du public pendant la Dépression.

Temple a reçu un Oscar à seulement six ans Crédit : Sportsphoto – Allstar

En 1958, Temple a narré Shirley Temple’s Storybook, une série télévisée pour enfants qui a adapté des histoires adaptées aux familles.

Temple a complètement tourné le dos à l’industrie du divertissement pour commencer une carrière en politique.

Elle a été nommée représentante des États-Unis auprès des Nations Unies en 1969.

Elle a également représenté son pays en 1972 à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain.

En 1976, elle est devenue la première femme chef du protocole à la Maison Blanche.

Temple a ensuite été nommé officier honoraire du service extérieur en 1988.

En 2006, la Screen Actors Guild a décerné à Temple son Lifetime Achievement Award, la plus haute distinction de l’organisation.

Temple est devenu célèbre en tant qu’enfant actrice dans les années 1930 Crédit : Alamy

Shirley Temple était-elle mariée ?

Shirley Temple a épousé le sergent de l’Army Air Corps John Agar en 1945 à l’âge de 17 ans.

Agar est devenu acteur et le couple a fait deux films ensemble ; Fort Apache et aventure à Baltimore.

Le 30 janvier 1948, Temple a donné naissance à une petite fille nommée Linda Susan.

Temple a divorcé d’Agar en 1949 et a obtenu la garde de leur fille.

Temple a épousé Charles Alden Black en 1950 Crédit: Times Newspapers Ltd

En 1950, Temple a épousé Charles Alden Black, un officier du renseignement de la Marine de la Seconde Guerre mondiale.

La famille a déménagé à Washington DC où Temple a donné naissance à un fils, Charles Alden Black Jr avant de retourner en Californie en 1953.

En 1954, Temple a donné naissance à son troisième enfant, Lori.

Sa fille est ensuite devenue bassiste du groupe de rock The Melvins.

Temple et son mari ont été mariés pendant 54 ans jusqu’à la mort de Black en 2005.

Quand Shirley Temple l’a-t-elle fait ?

Temple est décédé à l’âge de 85 ans le 10 février 2014.

Sa cause de décès était une maladie pulmonaire obstructive chronique.

Elle est enterrée à Alta Mesa Memorial Park.

Le 8 juin 2015, le musée d’histoire de Santa Monica a ouvert Love, Shirley Temple.

L’exposition spéciale était une célébration de sa vie et présentait une collection de ses souvenirs rares.