Google Doodle célèbre la fête nationale du Chili 2024

Cette journée commémore l’indépendance du Chili, et plus précisément la création de la Première Assemblée de Gouvernement (Primera Junta de Gobierno) en 1810. Les Chiliens célèbrent les Fiestas Patrias (Fêtes des Patries), ou Dieciocho, avec des défilés, des danses traditionnelles, des festivités publiques et d’autres activités similaires.

Thèmes clés

Célébrations patriotiques : Le Doodle mettra probablement en évidence les Fêtes des patries ou Dieciocho présentant diverses festivités publiques telles que des défilés mettant en vedette huasos (cow-boys chiliens) et des démonstrations militaires.

Traditions culturelles : Attendez-vous à des représentations d’aliments traditionnels comme empanadas de pin , choripan et anticuchos ainsi que la danse nationale, la cueca, qui est exécutée lors de ces célébrations.

Symbolisme du drapeau chilien : Les couleurs du drapeau chilien – bleu, blanc et rouge – seront bien présentes, reflétant la fierté nationale.

Coutumes uniques : La tradition d’offrir des cochons à trois pattes comme symboles de chance et d’abondance peut également être représentée, ainsi que des références à des villes connues pour leur poterie, telles que Pomaire et Quinchamalí

L’œuvre Doodle met également en valeur des coutumes uniques, comme la tradition d’offrir des cochons à trois pattes, censés apporter chance et abondance. Ces cochons représentent des villes connues pour leurs traditions de poterie, en particulier Pomaire et Quinchamalí.



Dans ce dessin de la fête nationale du Chili en 2024, les cochons à trois pattes dessinés sont des porte-bonheur associés à la prospérité au Chili. Ces cochons ou « chanchitos » sont des poupées en argile façonnées dans les villes de Pomaire et Quinchamalí.

Au Chili, il est de tradition d’échanger et de rassembler des cochons à trois pattes comme une sorte de porte-bonheur. Cela s’explique par le fait que les cochons sont considérés comme des porte-bonheur qui peuvent effectivement apporter de la chance à leurs propriétaires. De nombreuses maisons, magasins et restaurants au Chili ont ces porte-bonheur comme ornements, de sorte que beaucoup de gens trouvent chaleur et positivisme à leur vue.

Les cochons à trois pattes du dessin choisi pour le symbolisme représentent cette tradition propre aux Chiliens et son importance pour honorer l’indépendance de leur nation. Les cochons symbolisent le bonheur et l’espoir que l’on peut associer aux célébrations des Fiestas Patrias dans tout le Chili.



Alors que le Chili célèbre son indépendance, le doodle Google reflète la joie et la fierté ressenties dans tout le pays. Du symbolisme du drapeau chilien à la tradition de l’échange de cochons à trois pattes, ces symboles culturels capturent l’esprit des Fiestas Patrias, une période d’unité, de prospérité et de fierté nationale.



