Google Doodle célèbre Anna Mani, scientifique indienne pionnière

Anna Mani était une physicienne et météorologue indienne qui a apporté de nombreuses contributions précieuses à la conception d’instruments d’observation météorologique, jouant un rôle vital pour rendre l’Inde autonome dans la mesure des aspects météorologiques. Elle a également été l’une des premières à défendre l’exploitation de l’énergie solaire et éolienne comme sources d’énergie alternatives, prévoyant les avantages qu’elles promettaient pour son pays.

Pour honorer sa contribution à la science, Google consacrera mardi son Doodle à Mani à l’occasion de son 104e anniversaire.

Mani est né le 23 août 1918 à Peermade, un village de l’État indien du Kerala. Le septième de huit enfants, Mani a bénéficié d’une éducation de classe supérieure à une époque où les hommes étaient préparés à des carrières professionnelles et les femmes préparées à la vie domestique.

Mais Mani avait d’autres intérêts. Un lecteur vorace, Mani aurait lu presque tous les livres de la bibliothèque publique locale. Pour son huitième anniversaire, à sa demande, elle a reçu un ensemble de l’Encyclopedia Britannica au lieu du cadeau traditionnel de boucles d’oreilles en diamant de sa famille.

Après avoir obtenu un baccalauréat en chimie et physique en 1939, Mani a rédigé cinq articles sur la spectroscopie des diamants et des rubis, mais s’est vu refuser un doctorat. parce qu’elle n’avait pas d’abord obtenu une maîtrise.

En 1945, elle obtient une bourse pour étudier en Angleterre, apprendre la météorologie et les instruments nécessaires pour mesurer les changements de temps. Trois ans plus tard, elle est retournée en Inde pour travailler pour le Département météorologique indien, où elle a aidé le pays à produire ses propres instruments de surveillance météorologique. En 1953, elle dirigeait la division, simplifiant la conception et la production de plus de 100 instruments météorologiques.

Dans les années 1950, elle a établi un réseau de stations de surveillance du rayonnement solaire à travers l’Inde pour de futurs projets d’énergie solaire. Elle a également créé un atelier pour fabriquer des instruments qui mesurent la vitesse du vent et le rayonnement solaire. Son intérêt pour l’étude de l’ozone – le gaz protégeant la vie sur Terre des rayons ultraviolets nocifs – a conduit à la création de l’ozonesonde, un instrument transporté par ballon pour mesurer les niveaux d’ozone.

Mani continuerait à travailler pour le gouvernement indien, en tant que directrice générale adjointe du département météorologique indien jusqu’à sa retraite en 1976. Elle est décédée en 2001 à l’âge de 82 ans.