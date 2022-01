Google donne des indices sur Pixel 6a aux superfans dans un livre de coloriage

Pour ceux qui n’ont pas suivi l’histoire du Pixel 6a, voici un bref récapitulatif. Nous sommes presque sûrs qu’il ressemblera beaucoup au Pixel 6, exécutera la puce Tensor de Google et arrivera potentiellement en mai.

Le reste du livre de coloriage montre le Pixel 6, plusieurs appareils Nest et les Pixel Buds A. Encore une fois, vous pouvez voir tout cela sur couleurs.withgoogle.com si vous voulez vous amuser un peu aujourd’hui. Toutes les pages du livre de coloriage se trouvent sur ce site et, pour autant que nous sachions, ne montrez pas le Pixel 6a.

Malheureusement, cette mention semble être une erreur résiduelle et le Pixel 6a n’est pas à la page 6 ou 7. Nous ne savons pas si Google prévoyait d’annoncer le Pixel 6a si tôt ou si le livre de coloriage devait initialement être expédié plus tard, mais cela semble être un signe des choses à venir, à coup sûr.

Au dos du livre de coloriage à la page 16, Google répertorie les «produits en vedette» que vous trouverez présentés tout au long. À la page 6-7, il suggère que les fans trouveront à la fois le thermostat Nest et le Pixel 6a.

Avant le lancement du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, Google a ouvert son groupe Pixel Superfans à davantage de personnes, leur donnant la possibilité de rejoindre d’autres qui étaient aussi obsédés par le matériel de Google. Depuis, le groupe a envoyé quelques goodies aux membres, principalement sous forme de chaussettes. Cependant, cette semaine, certains Pixel Superfans ont eu droit à un package comprenant un Nest Audio et un livre de coloriage vraiment cool.

