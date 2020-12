«Si les internautes utilisent un moteur de recherche avec un index plus petit, ils n’obtiendront pas toujours les résultats qu’ils souhaitent. Ensuite, ils vont sur Google et restent chez Google », a déclaré Matt Wells, qui a commencé Gigablast , un moteur de recherche avec un index d’environ cinq milliards de pages Web, il y a environ 20 ans. «Un petit gars comme moi ne peut pas rivaliser.»

Maintenant, alors que les régulateurs du monde entier examinent les moyens de réduire le pouvoir de Google, y compris une affaire de monopole de recherche attendue des procureurs généraux des États dès cette semaine et le procès antitrust que le ministère de la Justice a déposé en octobre, ils se débattent avec une entreprise dont la taille a lui a permis d’écraser les concurrents. Et ces concurrents pointent les enquêteurs vers cet énorme indice, le centre gravitationnel de l’entreprise.

Le reste d’Internet n’a jamais rattrapé son retard, et l’index de Google n’a cessé de s’agrandir. Aujourd’hui, il se situe entre 500 et 600 milliards de pages Web, selon les estimations.

OAKLAND, Californie – En 2000, deux ans seulement après sa création, Google a atteint une étape qui jettera les bases de sa domination au cours des 20 prochaines années: il est devenu le plus grand moteur de recherche au monde, avec un index de plus d’un milliard de pages Web.

Comprendre le fonctionnement de la recherche de Google est essentiel pour comprendre pourquoi tant d’entreprises trouvent qu’il est presque impossible de rivaliser et, en fait, font tout leur possible pour répondre à ses besoins.

Chaque demande de recherche fournit à Google plus de données pour rendre son algorithme de recherche plus intelligent. Google a effectué tellement plus de recherches que tout autre moteur de recherche qu’il a établi un énorme avantage sur ses concurrents pour comprendre ce que recherchent les consommateurs. Cette avance ne fait que s’élargir, puisque Google détient une part de marché d’environ 90%.

Google dirige des milliards d’utilisateurs vers des emplacements sur Internet, et les sites Web, avides de ce trafic, créent un ensemble de règles différent pour l’entreprise. Les sites Web fournissent souvent un accès plus large et plus fréquent aux prétendus robots d’exploration de Google – des ordinateurs qui parcourent automatiquement Internet et analysent les pages Web – permettant à l’entreprise d’offrir un index plus complet et à jour de ce qui est disponible sur Internet.

Lorsqu’il travaillait sur le site de musique Bandcamp, Zack Maril, ingénieur logiciel, s’est inquiété de la façon dont la domination de Google l’avait rendu si essentiel pour les sites Web.

En 2018, lorsque Google a déclaré que son robot d’exploration, Googlebot, avait des problèmes avec l’une des pages de Bandcamp, M. Maril a fait de la résolution du problème une priorité car Google était essentiel au trafic du site. Lorsque d’autres robots rencontraient des problèmes, Bandcamp les bloquait généralement.