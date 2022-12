Google doit supprimer les données “manifestement inexactes”, selon la plus haute cour de l’UE

Un haut tribunal de l’UE a jugé que Google devait supprimer les données de recherche si les utilisateurs pouvaient prouver qu’elles étaient inexactes.

La Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que les informations “manifestement inexactes” devaient être déréférencées.

Le même tribunal a consacré le “droit à l’oubli” en 2014.

L’unité alphabétique Google doit supprimer les données des résultats de recherche en ligne si les utilisateurs peuvent prouver qu’elles sont inexactes, a déclaré jeudi le plus haut tribunal européen.

Les défenseurs de la liberté d’expression et les partisans du droit à la vie privée se sont affrontés ces dernières années au sujet du “droit à l’oubli” des gens en ligne, ce qui signifie qu’ils devraient pouvoir supprimer leurs traces numériques d’Internet.

L’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernait deux dirigeants d’un groupe de sociétés d’investissement qui avaient demandé à Google de supprimer les résultats de recherche liant leurs noms à certains articles critiquant le modèle d’investissement du groupe.

Ils voulaient également que Google supprime les photos miniatures d’eux des résultats de recherche. La société a rejeté les demandes, affirmant qu’elle ne savait pas si les informations contenues dans les articles étaient exactes ou non.

Un tribunal allemand a ensuite demandé conseil à la CJUE sur l’équilibre entre le droit à l’oubli et le droit à la liberté d’expression et d’information.

La Cour de justice de l’Union européenne a déclaré :

L’exploitant d’un moteur de recherche doit déréférencer les informations présentes dans le contenu référencé lorsque la personne qui demande le déréférencement prouve que ces informations sont manifestement inexactes.

Pour éviter une charge excessive pour les utilisateurs, les juges ont déclaré qu’une telle preuve ne doit pas nécessairement provenir d’une décision judiciaire contre les éditeurs de sites Web et que les utilisateurs n’ont qu’à fournir des preuves qu’ils peuvent raisonnablement leur demander de trouver.

Google a déclaré que les liens et les vignettes en question n’étaient plus disponibles via la recherche sur le Web et la recherche d’images et que le contenu était hors ligne depuis longtemps.

“Depuis 2014, nous avons travaillé dur pour mettre en œuvre le droit à l’oubli en Europe et pour trouver un équilibre raisonnable entre les droits d’accès des personnes à l’information et la vie privée”, a déclaré un porte-parole.

En 2014, le même tribunal a consacré le droit à l’oubli, déclarant que les gens pouvaient demander aux moteurs de recherche comme Google de supprimer les informations inadéquates ou non pertinentes des résultats Web apparaissant dans les recherches portant sur leur nom.

L’arrêt a précédé les règles de confidentialité de l’UE qui sont entrées en vigueur en 2018 et stipulent que le droit à l’oubli est exclu lorsque le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à l’exercice du droit à l’information.