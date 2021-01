Un rapport accablant sur le pouvoir de marché de Google sur le marché publicitaire australien sera publié jeudi.

La Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC) a fait part de ses inquiétudes quant à la domination du géant de la recherche en matière de publicité.

Le rapport montrera si Google opère ou non de manière compétitive et demandera plus de transparence.

« En raison de la présence de Google dans toute la chaîne d’approvisionnement des technologies publicitaires, de sa forte position dans la fourniture de certains services et de l’opacité de la chaîne d’approvisionnement, Google est susceptible d’avoir la capacité et l’incitation à favoriser ses propres intérêts commerciaux connexes (auto-préférence) », lit-on dans un projet de rapport.

La publicité d’affichage numérique de Google a représenté 37% du total de la publicité au cours de l’exercice 2019-2020, soit environ 3,4 milliards de dollars.

Que devons-nous savoir sur Google? La valeur estimée est de 1,29 billion de dollars australiens

94,4% du trafic de recherche passe par google en Australie

19 millions d’Australiens l’utilisent

Possède également YouTube

Google News fermé en Espagne depuis 2014

Récemment accepté de payer aux éditeurs français 1,68 milliard de dollars australiens sur 3 ans

La technologie du moteur de recherche contrôle également la mise aux enchères en temps réel d’annonces graphiques personnalisées pour les utilisateurs individuels.

L’utilisateur verra alors les annonces sur plusieurs sites, ce qui représente le contrôle de Google sur la chaîne d’approvisionnement publicitaire, a rapporté The Australian.

L’ACCC a accusé Google de profiter de sa puissance et de sa «capacité et incitation à favoriser ses propres intérêts commerciaux connexes».

Le gouvernement australien se bat contre Google et Facebook au sujet de son intention de forcer les entreprises à payer les éditeurs de nouvelles pour leur contenu.

Google affirme que le code de négociation des informations, qui est examiné par un comité sénatorial avant un vote au Parlement au début de cette année, nuira à ses activités.

Le gouvernement se prépare à introduire un code de conduite volontaire en matière de désinformation en ligne, poussant les entreprises comme Facebook et Google à être plus transparentes et responsables de la surveillance de leur contenu.

En réponse, Google a lancé une nouvelle offre pour s’attaquer à une décision du gouvernement fédéral de le faire payer pour le contenu d’actualités, en proposant un programme de 1,3 milliard de dollars pour soutenir le journalisme.

Facebook et Google sont tellement mécontents d’une nouvelle loi proposée exigeant qu’ils négocient avec les éditeurs pour payer pour créer des liens vers des articles de presse qu’ils menacent de retirer les services aux utilisateurs australiens.

Le premier code mondial de négociation des médias d’information est actuellement examiné par un comité du Sénat qui doit faire rapport le 12 février, avant que les lois ne soient votées au parlement.

Le gouvernement affirme que le code garantira que les plates-formes numériques comme Google partageront les avantages qu’elles tirent de l’utilisation du contenu d’actualités d’origine australienne avec les entreprises de médias d’information qui créent ce contenu.

Les accords sont encouragés à être conclus en dehors du code, mais «l’arbitrage de l’offre finale» sera appliqué si la négociation entre les parties échoue, avec des sanctions pour action de mauvaise foi.

Le directeur général de Google Australie, Mel Silva (photo), a déclaré que certaines modifications avaient été apportées au code mais que « la loi menace toujours de nuire fondamentalement à la recherche Google »

Le directeur général de Google Australie, Mel Silva, a déclaré dans une lettre ouverte publiée le 6 janvier, alors que certaines modifications avaient été apportées au code, « la loi menace toujours de nuire fondamentalement à la recherche Google ».

Alternatives à une recherche Google Bing – le moteur de recherche par défaut pour le navigateur Microsoft Edge est le suivant en importance après Google, mais ne compte toujours que 3,74% du trafic Web en Australie alors qu’il existe depuis 11 ans

– le moteur de recherche par défaut pour le navigateur Microsoft Edge est le suivant en importance après Google, mais ne compte toujours que 3,74% du trafic Web en Australie alors qu’il existe depuis 11 ans CanardDuckGo – considéré comme l’anti-google, ce moteur de recherche ne collecte pas de données personnelles et prétend utiliser 400 sources pour renvoyer les résultats de recherche

– considéré comme l’anti-google, ce moteur de recherche ne collecte pas de données personnelles et prétend utiliser 400 sources pour renvoyer les résultats de recherche Vaches suisses – un moteur de recherche familial, lancé en 2014, qui filtre les résultats de recherche pornographiques et violents. Ne stocke pas non plus de données personnelles

– un moteur de recherche familial, lancé en 2014, qui filtre les résultats de recherche pornographiques et violents. Ne stocke pas non plus de données personnelles Ecosie – plante des arbres pour compenser l’utilisation d’Internet. Il affirme: «chaque recherche avec Ecosia supprime en fait 1 kg de CO2 de l’air». Lancé en 2009 et fait don de 80% des bénéfices à des organisations à but non lucratif

– plante des arbres pour compenser l’utilisation d’Internet. Il affirme: «chaque recherche avec Ecosia supprime en fait 1 kg de CO2 de l’air». Lancé en 2009 et fait don de 80% des bénéfices à des organisations à but non lucratif Japper – Moteur de recherche australien spécialisé dans la localisation d’entreprises locales telles que restaurants, médecins, salons de beauté et bars

« Si le code devenait loi aujourd’hui, cela briserait le fonctionnement de la recherche Google, sapant les avantages d’Internet pour des millions d’Australiens, des propriétaires de petites entreprises à travers le pays à quiconque essaie de trouver des informations en ligne », a-t-elle déclaré.

Les moteurs de recherche reposent sur la capacité de lier quelqu’un à un site Web gratuitement.

Actuellement, aucun site Web ou moteur de recherche en Australie ne paie pour connecter les gens à d’autres sites via des liens.

« Cette loi changerait cela, obligeant Google à payer pour fournir des liens pour la première fois de notre histoire », a déclaré Mme Silva.

« Les règles du code démanteleraient un service gratuit et ouvert conçu pour servir tout le monde, et le remplaceraient par un service où les liens ont un prix et où le gouvernement donnerait à une poignée d’entreprises de presse un avantage sur tout le monde.

« Cela met les activités de Google en Australie – et les services que nous fournissons à plus de 20 millions d’Australiens – à un risque énorme. »

Elle a déclaré que Google ne s’opposait pas au principe de payer pour soutenir les journalistes.

« Nous proposons de conclure des accords pour payer les éditeurs via Google News Showcase, un programme dans lequel nous investirons 1,3 milliard de dollars dans le monde au cours des trois prochaines années », a-t-elle déclaré.

«Cela aidera les entreprises de presse à publier et à promouvoir leurs articles en ligne, en payant pour leur expertise éditoriale et l’accès au-delà du paywall à leur journalisme, plutôt que pour des liens.

Elle a dit que cela offrait un moyen juste et pratique d’atteindre les objectifs originaux de la loi.