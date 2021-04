Vous rencontrez des difficultés pour travailler avec Google Drive ou Google Docs lundi? Tu n’es pas seul.

Google dit enquêter sur les problèmes ayant un impact sur ses services de productivité, notamment Drive, Docs, Google Sheets et Google Slides.

« Les utilisateurs concernés peuvent accéder à Google Drive, mais voient des messages d’erreur, une latence élevée et / ou d’autres comportements inattendus », lit-on lundi dans un message sur le tableau de bord de l’état du lieu de travail de Google.

Le géant de la technologie a cité des problèmes similaires avec Docs, Sheets et Slides.

Selon Down Detector, un site Web où les utilisateurs peuvent signaler des problèmes avec les services en ligne, les premiers rapports de problèmes ont été publiés vers 8h30 HE. Les problèmes les plus courants étaient liés à la connexion et aux applications qui ne se chargeaient pas.

