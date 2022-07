Google dit qu’il ralentira l’embauche jusqu’en 2023 dans une note aux employés

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 09 JUIN: le PDG de Google, Sundar Pichai, prend la parole lors d’un panel lors du Sommet des PDG des Amériques organisé par la Chambre de commerce des États-Unis le 09 juin 2022 à Los Angeles, Californie. Le Sommet des PDG est entré dans sa deuxième journée d’événements avec une signature officielle de la “Coalition internationale pour connecter les aires marines protégées” et un discours du président américain Joe Biden. (Photo par Anna Moneymaker/Getty Images)

Alphabet, la société mère de Google, ralentira le rythme des embauches et des investissements jusqu’en 2023, a déclaré mardi le PDG Sundar Pichai dans un e-mail aux employés.

“Comme toutes les entreprises, nous ne sommes pas à l’abri des vents contraires économiques”, a écrit Pichai dans la note de service, qui a été consultée par CNBC. les jours plus ensoleillés.”

Il a commencé par reconnaître que “les perspectives économiques mondiales incertaines ont été une priorité”.

Les actions d’Alphabet ont baissé de 21 % jusqu’à présent cette année, tombant aux côtés du reste de l’industrie technologique alors que les investisseurs se détournent des actions qui ont conduit le marché haussier de la dernière décennie. La société a raté les estimations des analystes pour le premier trimestre, et la directrice financière Ruth Porat averti une autre période difficile pourrait être à venir.

La croissance au premier trimestre a ralenti à 23 % par rapport à l’année précédente, contre une croissance de 34 % au cours des trois premiers mois de 2021, lorsque l’économie se remettait de la pandémie. Pourtant, Pichai a déclaré dans la lettre que l’entreprise avait embauché 10 000 employés au deuxième trimestre.

“En raison des progrès d’embauche réalisés jusqu’à présent cette année, nous ralentirons le rythme d’embauche pour le reste de l’année, tout en soutenant nos opportunités les plus importantes”, a-t-il écrit. “Pour le reste de 2022 et 2023, le l’entreprise se concentrera sur l’embauche d’ingénieurs, de techniciens et d’autres rôles critiques. »

Un porte-parole de Google a refusé de commenter.

Google, qui a toujours investi massivement dans la recherche et le développement, sera également plus attentif à l’endroit où il dépense de l’argent pendant cette période d’incertitude économique.

“Dans certains cas, cela signifie consolider là où les investissements se chevauchent et rationaliser les processus”, a écrit Pichai. Dans d’autres cas, cela signifiera “suspendre le développement et redéployer les ressources vers des domaines plus prioritaires”, a-t-il déclaré.

Pichai a terminé la note en disant aux employés que “la rareté engendre la clarté” et en soulignant que “je suis ravi que nous soyons à nouveau à la hauteur du moment”.

