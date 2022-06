Google dit qu’il est temps pour les utilisateurs de longue date des petites entreprises de payer

« Cela m’a semblé inutilement mesquin », a déclaré Patrick Gant, propriétaire de Think It Creative, une société de conseil en marketing à Ottawa. « Il est difficile de se sentir désolé pour quelqu’un qui a reçu quelque chose gratuitement pendant longtemps et à qui on dit maintenant qu’il doit payer. Mais il y avait une promesse qui a été faite. C’est ce qui m’a poussé à prendre la décision d’opter pour Google plutôt que d’autres alternatives. »

La décision de Google de facturer gratuitement les organisations qui ont utilisé ses applications est un autre exemple de sa recherche de moyens de tirer plus d’argent de son activité existante, similaire à la façon dont il a parfois placé quatre annonces au-dessus des résultats de recherche au lieu de trois et a bloqué plus de publicités dans les vidéos YouTube. Ces dernières années, Google a poussé de manière plus agressive dans la vente d’abonnements logiciels aux entreprises et a concurrencé plus directement Microsoft, dont les programmes Word et Excel dominent le marché.

Après qu’un certain nombre d’utilisateurs de longue date se soient plaints du passage à un service payant, une première date limite du 1er mai a été reportée. Google a également déclaré que les personnes utilisant d’anciens comptes pour des raisons personnelles plutôt que professionnelles pourraient continuer à le faire gratuitement.

Mais certains propriétaires d’entreprise ont déclaré que, alors qu’ils réfléchissaient à l’opportunité de payer Google ou d’abandonner ses services, ils avaient du mal à entrer en contact avec le support client. À l’approche de la date limite, six propriétaires de petites entreprises qui ont parlé au New York Times ont critiqué ce qu’ils ont dit être déroutant et parfois hésitant dans les communications sur le changement de service.