La première révélation du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro semble laisser entendre que Google est vraiment fier et enthousiasmé par les téléphones qu’ils lanceront plus tard cet automne. Pour autant que nous puissions en juger, ces téléphones seront vraiment haut de gamme, avec des puces personnalisées, des systèmes de caméra repensés et des matériaux et des conceptions haut de gamme. Mais le niveau d’excitation ne signifie pas grand-chose, ni la qualité de l’appareil, si Google est prêt à dépenser tout cet argent dont il dispose pour s’assurer que le monde connaît le Pixel 6.

Dans le passé, Google n’a pas été grand sur le marketing. Ils ont, à l’occasion, agi avec enthousiasme et planifié des campagnes marketing décentes pour un ou deux téléphones Pixel, mais ils sont rarement soutenus ou proches de ce que Samsung et Apple produisent pour amener les clients à acheter leurs téléphones en quantités record. Avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, Google parle comme s’il serait enfin prêt.

Lorsque vous parlez avec Le bord, le patron du matériel de Google, Rick Osterloh, a déclaré qu’ils pensaient que le Pixel 6 les aiderait à commencer à saisir une part significative du marché des téléphones et qu’ils « sont prêts à investir beaucoup dans le marketing ». Peut-être plus précisément, Osterloh a déclaré: « Nous voulons grandir. »

Cette nouvelle est étayée par une citation que la directrice financière de Google, Ruth Porat, a laissée tomber lors de leur dernière conférence téléphonique sur les résultats, lorsqu’elle a déclaré: « En outre, nous nous attendons à ce que les dépenses de vente et de marketing soient plus fortement pondérées au second semestre de l’année, en partie pour soutenir le produit lance pendant la période des fêtes », comme s’il faisait référence au lancement du Pixel 6.

Ce sont tous de bons signes pour les fans de Google ou pour ceux qui commençaient à s’inquiéter de l’avenir des téléphones Pixel après plusieurs années d’appareils peu performants. Bien sûr, rien de tout cela n’a d’importance si les téléphones ne sont pas géniaux ou si la durée d’attention notoirement courte de Google ne colle pas au Pixel 6. Mais pour l’instant, Google dit toutes les bonnes choses alors qu’il commence à promouvoir ses nouveaux téléphones mois avant qu’ils n’atteignent les étagères des magasins.