Google dit que la sanction antitrust est un coup dur pour l’adoption numérique en Inde

Google a dénoncé vendredi le régulateur de la concurrence pour avoir imposé des sanctions pour abus présumé de sa position dominante, affirmant que les ordonnances portent un coup aux efforts visant à accélérer l’adoption du numérique en Inde et entraîneront une hausse des prix.

Ne parvenant pas à obtenir un redressement provisoire sur une amende de plus de 2 200 crores de roupies imposée par la Commission indienne de la concurrence (CCI), le géant américain de la technologie a écrit un blog « The Heart of the Matter » pour faire comprendre comment les ordonnances nuiraient au écosystème numérique du pays.

L’Inde, a-t-il déclaré, se trouve à un moment où les barrières à l’accès doivent être supprimées et des smartphones sûrs et sécurisés mis à la disposition de tous.

“À une époque où seulement la moitié de la population indienne est connectée, les instructions de l’ordonnance de la CCI portent un coup aux efforts déployés à l’échelle de l’écosystème pour accélérer l’adoption du numérique dans le pays”, a-t-il déclaré, ajoutant que la société faisait appel contre les ordonnances.

CCI, en octobre de l’année dernière, a infligé une amende de Rs 1 337,76 crore à Google pour avoir exploité sa position dominante par rapport à Android, qui alimente 97% des smartphones en Inde. Il a imposé une autre pénalité de Rs 936 crore au géant américain de la technologie dans une affaire liée à ses politiques Play Store.

Alors que dans le premier cas, CCI avait demandé à Google d’autoriser les utilisateurs de smartphones sur la plate-forme Android à désinstaller des applications et à les laisser sélectionner un moteur de recherche de leur choix, le régulateur avait demandé à l’entreprise de prendre des mesures correctives sur les politiques qui obligeaient les développeurs à utiliser Google Play. système de facturation pour répertorier leurs applications sur son Play Store.

Actuellement, il est impossible de supprimer des applications telles que Google Maps ou YouTube de leurs téléphones Android lorsqu’elles sont préinstallées.

Google n’a pas été en mesure d’obtenir réparation auprès du tribunal d’appel NCLAT, qui a demandé à l’entreprise de déposer 10% de l’amende dans les quatre semaines. Google a depuis déplacé la Cour suprême dans au moins une affaire.

Dans le blog, Google a déclaré qu’Android est un élément clé de l’histoire de la croissance du mobile et de l’Internet en Inde.

“En 2008, lors du lancement d’Android, l’accès aux appareils intelligents compatibles avec Internet était un énorme défi en raison des coûts prohibitifs. Au cours des 15 dernières années, grâce au logiciel open source gratuit d’Android et à la suite d’applications de haute qualité, Google a aidé les appareils les fabricants rendent les smartphones plus abordables par une grande marge », a-t-il déclaré.

En conséquence, un smartphone entièrement fonctionnel est disponible à moins de Rs 6 000.

“Pour un pays comme l’Inde, où le coût d’adoption est le plus grand obstacle à la numérisation, cela a eu de profondes implications. Plus d’utilisateurs ont incité plus de développeurs, et chacun de ces développeurs atteint une échelle immédiate en écrivant une seule application pour Android”, a-t-il ajouté. m’a dit.

Le nombre de téléchargements annuels d’applications en Inde a atteint un nouveau sommet de 29 milliards en 2022, ce qui en fait le deuxième plus grand marché d’applications après la Chine, offrant aux développeurs en Inde et ailleurs une plate-forme solide pour établir des entreprises viables sur Play Store.

Google a déclaré que les applications prédatrices exposent les utilisateurs à la fraude financière et au vol de données et bien qu’il puisse analyser les applications sur son Play Store pour les logiciels malveillants ainsi que la conformité aux lois locales, les mêmes contrôles peuvent ne pas être en place pour les applications téléchargées à partir d’autres sources.

Les recours ordonnés par la CCI portent atteinte à la campagne d’adoption numérique en Inde, a-t-il déclaré, ajoutant que les recours ordonnés par le régulateur entraîneraient une exposition accrue aux dommages en ligne et aux risques pour la vie privée.

“Les appareils construits sur des” fourches “incompatibles (ou différentes versions d’Android) empêcheraient Google de sécuriser ces appareils, car ces versions ne prendront pas en charge les fonctionnalités de sécurité et de sécurité des utilisateurs fournies par Google”, a-t-il déclaré.

“Le manque de mises à niveau de sécurité robustes et cohérentes exposera les utilisateurs de ces appareils à la cybercriminalité, aux bugs et aux logiciels malveillants – ce qui est le plus troublant pour les millions de nouveaux utilisateurs d’Internet qui sont particulièrement vulnérables”, a-t-il ajouté.

Android, aujourd’hui, offre le juste équilibre entre un socle de sécurité cohérent grâce à une compatibilité de base, tandis que les fabricants d’appareils ont le choix de créer des expériences utilisateur sur mesure et hautement différenciées pour leurs marques en plus de cela.

“La prolifération incontrôlée de ces applications sur des appareils moins sécurisés peut exposer de vastes pans d’utilisateurs indiens au risque que leurs données soient exposées et constituer des menaces pour la sécurité individuelle et nationale”, a déclaré Google.

Étant donné que les fourches Android incompatibles ne prendront pas en charge les fonctionnalités de sécurité et de sécurité des utilisateurs fournies par Google, les responsabilités de sécurité pour ces appareils incomberont plutôt aux équipementiers, qui devront investir massivement dans la création eux-mêmes de mises à niveau de sécurité cohérentes tout au long de l’année.

Cela, a-t-il déclaré, entraînera des coûts plus élevés pour les équipementiers et, par conséquent, des appareils plus chers pour les consommateurs indiens.

Grâce au programme de compatibilité d’Android, lorsque les développeurs écrivent des applications pour Android, les applications peuvent immédiatement accéder à la vaste base d’utilisateurs d’Android. Cela permet même aux petits développeurs de rivaliser avec les grands développeurs de tout l’écosystème Android, en fonction du mérite et de la supériorité du produit.

Si la commande CCI est mise en œuvre, “ils n’auront plus les mêmes conditions qu’aujourd’hui avec Android, et les grands développeurs, qui peuvent prendre en charge une plus large gamme de fourches incompatibles, pourront dominer le marché en fonction de leur échelle, plutôt que de la qualité de leur produit », a-t-il déclaré.

Google a déclaré que le système d’exploitation Android gratuit permet aux fabricants d’appareils de créer une large gamme d’appareils à différents prix, ce qui offre aux utilisateurs un choix sans précédent.

Android laisse les équipementiers libres de préinstaller n’importe quelle autre application et boutique d’applications et ils le font tous déjà.

“Les utilisateurs sont libres d’installer des applications à partir de sources autres que les magasins d’applications (“sideload”) – dans de tels cas, Android affiche des alertes pour s’assurer que les utilisateurs agissent en toute conscience pour leur propre sécurité.

“Pour les développeurs, en plus de fournir une plate-forme vaste et dynamique pour atteindre les utilisateurs, Android offre des outils, de la prévisibilité, des mises à niveau de sécurité en temps opportun et de multiples options de monétisation”, a-t-il ajouté.

