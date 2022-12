Google dit que la prise en charge des appareils Android et Nest est importante, ce que vous allez adorer

Le mot «Matière» ne vous est peut-être pas encore familier aujourd’hui, mais ce ne sera pas pour longtemps si vous êtes du tout intéressé par l’espace de la maison intelligente. Matter est ici en tant que norme universelle des gadgets pour la maison intelligente dans l’industrie et Google veut que vous sachiez que votre téléphone Android et les appareils Google Nest le prennent déjà en charge.

Vous n’avez jamais entendu parler de Matter auparavant ? C’est super. Parlons-en brièvement, ami de la maison intelligente.

Matter est une norme de niveau industriel pour les gadgets de maison intelligente qui vous permet de les configurer et de vous connecter plus facilement les uns aux autres. Google et des centaines de partenaires de l’industrie ont travaillé ensemble pendant 3 ans pour faire de Matter la norme, car tout le monde a pu admettre que la mise en place de produits pour la maison intelligente était une énorme galère.

Avec Matter adopté par tout le monde, de Google à Samsung en passant par Apple et Amazon, ainsi que toutes les lumières et thermostats intelligents et autres appareils que vous utilisez, la gestion, la connexion et la configuration de votre maison intelligente devraient juste travailler. Et c’est vraiment ce que vous devez retirer de Matter.

Dans le cadre d’un annonce aujourd’hui, Google a confirmé que ses appareils Google Home et Nest Hub sont prêts pour Matter. Même les Google Home et Google Home Mini d’origine prennent en charge Matter. Bien sûr, tous les nouveaux Nest Hubs et Audio le font aussi. La liste complète des appareils Google compatibles avec Matter peut être consultée ci-dessous :

L’enceinte Google Home d’origine

Google Home Mini

Nest Mini

Nest Audio

Nest Hub (1re et 2e génération)

Nest Hub Max

Nest Wi-Fi Pro

Il est important que Google ait ajouté la prise en charge de Matter à ceux-ci, car pour profiter de Matter, vous aurez besoin d’un hub, comme l’un d’eux. Et puisque beaucoup d’entre vous en possèdent probablement un, vous êtes bon !

À l’avenir, lorsque vous entrerez dans Best Buy ou que vous magasinerez en ligne pour des produits pour la maison intelligente, vous voudrez faire attention et essayer de repérer les produits portant le logo Matter (ci-dessus). Si c’est le cas, vous devriez pouvoir les configurer en quelques secondes, dans certains cas. Si vous utilisez votre téléphone Android pour le faire, Fast Pair pourrait prendre le relais et au sens propre faites la chose en quelques clics.

Parce qu’il y a une chance que vous utilisiez Samsung SmartThings ou une autre plate-forme de maison intelligente, comprenez que Matter facilitera également la communication entre vos différentes configurations. Samsung et Google y travaillent déjà, et l’application Google Home vous indiquera bientôt s’il existe des appareils Matter configurés via SmartThings afin que vous puissiez facilement les intégrer à Home si vous le souhaitez.

Alors voilà – c’est une brève discussion sur Matter et ce que cela signifie pour l’avenir des gadgets pour la maison intelligente. Si tout se passe bien, vous n’aurez peut-être pas besoin de connaître Matter longtemps, car tout le monde l’adoptera, espérons-le, et l’époque des difficultés d’installation de la maison intelligente sera derrière nous.