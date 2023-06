Google dit que Gmail sur votre téléphone est devenu beaucoup plus rapide grâce à l’IA

La nouvelle est la dernière d’une série de changements stratégiques pour le service de messagerie, y compris une mise à jour controversée de la politique de compte inactif en mai : une fois qu’un compte Google n’a pas été utilisé pendant deux ans, l’entreprise peut alors supprimer le compte, y compris tous son contenu et ses données. En février, Google a achevé le déploiement de sa nouvelle interface Gmail pour chaque utilisateur, qui comportait une refonte et mettait l’accent sur les autres outils de productivité de l’entreprise.

Vendredi, la société a annoncé une mise à jour de l’intelligence artificielle pour Gmail : au cours des 15 prochains jours, les utilisateurs finaux commenceront à voir les « meilleurs résultats » lorsqu’ils effectueront des recherches dans leurs boîtes de réception, présentés au-dessus de la section « tous les résultats ». La nouvelle catégorie est alimentée par les modèles d’apprentissage automatique de Google, qui analyseront le terme de recherche, les e-mails les plus récents et « d’autres facteurs pertinents » pour déterminer quels messages comptent comme la meilleure correspondance pour la requête.

Les changements stratégiques s’alignent probablement sur les récentes mesures de réduction des coûts de Google et les plans du PDG Sundar Pichai de rendre l’entreprise « 20% plus productive ». Lors du dernier appel aux résultats d’Alphabet, les dirigeants ont discuté de leurs plans pour allouer des ressources à des domaines tels que l’IA et la recherche, et le chef d’entreprise Philipp Schindler a souligné la « capacité de la recherche à faire émerger la demande et à fournir un retour sur investissement mesurable dans un environnement incertain ».

Dans un article de blog, Google appelé la fonction « très demandé » et a écrit qu’il serait disponible pour tous les titulaires de compte et clients.