Google dit aux employés de la côte est de travailler à domicile en raison de la fumée des incendies de forêt

Les gens font du vélo sur la 6e Avenue alors que la brume et la fumée causées par les incendies de forêt au Canada couvrent la ville de New York, le 7 juin 2023.

Google dit à ses employés de la côte Est de rester à la maison alors que la fumée des feux de forêt remplit l’air à New York et dans d’autres grandes villes.

Les responsables du site de l’entreprise à New York ont ​​écrit dans une note aux travailleurs de la région que la qualité de l’air dans de nombreuses parties de la région avait atteint des niveaux « malsains », citant le Département de la conservation de l’environnement de l’État de New York. À New York, la plupart des employés devaient travailler depuis des bureaux physiques au moins trois jours par semaine.

« Nous conseillons aux Googleurs de travailler à domicile si possible et de limiter leur exposition à l’air extérieur », selon la note obtenue par CNBC. « Les terrasses de notre campus de New York resteront fermées aujourd’hui. »

Selon NBC, l’entreprise a émis des avis d’avertissement aux travailleurs de la région de Detroit; Washington DC; Reston, Virginie; Pittsburgh ; et Raleigh-Durham, Caroline du Nord. Au Canada, qui est sur le point de connaître sa pire saison de feux de forêt, Google a informé les employés des villes ontariennes de Toronto et de Waterloo.

Le maire de New York, Eric Adams, a publié une déclaration Mercredi exhortant tous les New-Yorkais à limiter les activités de plein air, et les aéroports ont retardé les vols alors que la fumée des incendies de forêt au Canada engloutissait les régions environnantes.

Google a traité ce problème dans un passé récent.

En 2020, l’État d’origine de l’entreprise, la Californie, a été confronté à des problèmes dangereux de qualité de l’air pendant près d’un mois en raison d’incendies de forêt record qui ont brûlé dans tout l’État. De nombreuses personnes chez Google et dans l’ensemble de l’industrie technologique travaillaient déjà à domicile car c’était au plus fort de la pandémie de Covid-19.

Google a mis en place un lien dit « aller » qui dirige les employés vers des documents internes et des informations sur les incendies de forêt et le filtrage de l’air. Il a libéré des ressources similaires lors des incendies de forêt de 2020. L’entreprise a généralement des liens « go » pour des choses telles que les produits, l’équipement des employés, les informations de bureau et certaines causes sociales.

La note de mercredi conseillait aux employés de rester à l’intérieur, « d’éviter les activités physiques vigoureuses » et de faire fonctionner leurs climatiseurs avec des filtres propres. Les responsables du site ont assuré à ceux qui travaillent déjà sur place que les systèmes de CVC et de filtration d’air des campus « maintiennent une qualité d’air élevée à l’intérieur de nos bureaux, même dans ces circonstances ».

