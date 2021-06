Google dit à Qualcomm de se détendre avec son discours sur Wear OS 3.0

La nouvelle mise à jour Wear OS 3.0 sera potentiellement importante pour l’écosystème portable de Google. Ils ont travaillé avec Samsung pour le concrétiser à travers quelques montres qui devraient arriver sous peu, et ils ont Fossil aligné avec une montre premium Gen 6. Ce qu’ils ne semblent pas avoir, pour le moment, c’est une entente avec Qualcomm, la prise en charge de leurs puces Snapdragon Wear 3100 et 4100, et si les montres plus anciennes seront mises à jour ou non.

Pour revenir un instant en arrière, je vous renvoie à une histoire que nous avons écrite hier soir avec une déclaration de Qualcomm qui a déclaré qu’ils travaillaient avec Google pour apporter ce nouveau Wear OS 3.0 aux montres exécutant les plates-formes Snapdragon Wear 4100 et 4100+. Dans cette même déclaration, ils ont également suggéré que leur ancienne puce Wear 3100 était également parfaitement capable de l’exécuter, mais n’a pas commenté davantage pourquoi ils avaient besoin de faire appel à cet ancien silicium.

Il s’agit évidemment d’une énorme nouvelle pour quiconque possède une montre Wear OS avec la puce de Qualcomm à l’intérieur car jusqu’à présent, aucune personne impliquée dans Wear OS n’a confirmé si l’industrie des montres de génération actuelle verra jamais cette nouvelle plate-forme Wear. Et c’est pourquoi nous vous avons dit il y a quelques semaines que vous ne devriez certainement pas acheter une montre Wear OS jusqu’à ce que nous le sachions. Nous ne le faisons toujours pas vraiment connaître.

Avec la déclaration de Qualcomm d’hier soir, nous pensions avoir un peu d’espoir. Cependant, avancez rapidement jusqu’à aujourd’hui et maintenant je ne cours plus avec la même bonne ambiance. Un porte-parole de Google a communiqué sa propre déclaration en réponse à celle de Qualcomm, qui ne constitue pas nécessairement un accord élogieux sur tout ce que Qualcomm a mentionné :

« L’expérience utilisateur est pour nous une priorité absolue. Nous n’avons pas confirmé l’éligibilité ni le calendrier pour savoir si une montre connectée Wear OS sera mise à jour vers la nouvelle plate-forme unifiée. Il existe de nombreuses exigences techniques pour exécuter la plate-forme unifiée qui garantit que tous les composants de l’expérience utilisateur sont optimisés.

Maintenant, à première vue, cette déclaration ne dit rien de déplacé, mais le moment choisi et le fait qu’il s’agissait de la déclaration de Qualcomm est en quelque sorte révélateur. Cela donne (au moins pour moi) l’impression que Google dit à Qualcomm de se détendre avec les déclarations, de ne faire aucune sorte de promesses, et qu’ils ne savent rien des exigences de la nouvelle plate-forme Wear. Il ne semble vraiment pas que Google soit un fan de Qualcomm, suggérant que toutes leurs puces portables sont « capables de prendre en charge Wear OS 3.0 ».

Je ne peux pas non plus m’empêcher de vouloir crier « Brûlez ! » dans la première partie de la déclaration sur l’expérience utilisateur étant une « priorité absolue pour nous ». Sheesh, Google, ne te retiens pas du tout, n’est-ce pas ?

Donc, à cause de cette nouvelle déclaration de Google, nous sommes en quelque sorte de retour à la case départ. Nous ne savons pas quel sera l’avenir de votre montre Wear OS actuelle. Encore une fois, tout pourrait être clarifié si Google disait simplement : « Ouais, les gars, les trucs de Qualcomm fonctionneront, mais mettons-nous tout en place avant de partager davantage. » Au lieu de cela, ils ne sont même pas prêts à en dire autant.