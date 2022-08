Google dit à Apple qu’il est temps de corriger les textos

La dernière initiative de Google pour essayer de convaincre Apple d’ajouter RCS à iMessage consiste à lancer une campagne centrée sur le hashtag #GetTheMessage qui a été mis en ligne aujourd’hui. Via YouTube, les réseaux sociaux et sur une page dédiée sur le site Android, Google met tout le blâme pour les mauvaises expériences de messagerie Android-iPhone sur Apple.

Dans le Tweet ci-dessous avec cette idée “Get The Message”, nous obtenons une explication sur la façon dont Apple pourrait réparer le non-sens de la bulle bleue contre la bulle verte que les gens utilisent pour intimider les autres. Il décrit également l’utilisation par Apple de l’ancien protocole SMS auquel iMessage utilise par défaut les messages Android lorsqu’ils sont envoyés à un iPhone, que le cryptage pourrait être là pour tout le monde et qu’il existe toutes sortes d’autres fonctionnalités modernes que les utilisateurs d’Android et d’iOS pourraient apprécier ensemble, encore une fois , si Apple adoptait le RCS.

Envoyer un SMS à un ami avec un téléphone différent du vôtre ne devrait pas poser de problème… N’est-ce pas ? @Pomme? #Recevoir le message pic.twitter.com/Qa1TDkmUSK — Android (@Android) 9 août 2022

À présent, vous connaissez tous RCS parce que vous lisez Droid Life, un site axé sur Android. Vous savez que RCS remplace les SMS sur les téléphones Android et qu’il permet des discussions de groupe plus importantes et de meilleure qualité, l’envoi/la réception WiFi, des reçus de lecture et des indicateurs de frappe, ainsi que des médias à plus haute résolution. Il commence également avec le cryptage en sécurisant les messages entre les individus et fera bientôt des discussions de groupe également. Ce sont de nombreuses fonctionnalités que vous voyez déjà dans iMessage entre les iPhones, ce que Google souligne.

Sur un page dédiée Android.com pour “GetTheMessage”, Google parle de tout cela et plus encore. Ils expliquent qu ‘«il existe une solution claire» pour que tout cela soit là pour Android et les iPhones et qu’Apple casse exprès la messagerie texte en continuant à autoriser cette technologie obsolète.

Bien sûr, Google n’a poussé RCS que récemment et Apple a créé de nombreuses fonctionnalités de RCS il y a longtemps. C’est vraiment Google et Android qui rattrapent leur retard après d’innombrables échecs dans la messagerie. Il est en fait assez riche que Google rejette la responsabilité des frustrations de la messagerie sur Apple lorsqu’il dit à ses utilisateurs d’utiliser un nouveau client de messagerie tous les deux ans.

Quoi qu’il en soit, ce serait formidable si Apple adoptait le RCS, car cela améliorerait la messagerie de tout le monde, en particulier entre Android et les iPhones. Je ne suis pas sûr qu’Apple s’en soucie autant et a ouvertement admis utiliser iMessage comme moyen d’enfermer les gens dans leur écosystème.