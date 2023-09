Google dispose d’un nouvel outil pour déjouer la censure autoritaire sur Internet

Il est important de noter que lors des mesures de répression, le SDK permettra aux développeurs de différentes entreprises de travailler plus facilement sur le même code et leur permettra d’exécuter les mises à jour plus efficacement, permettant ainsi de réagir plus rapidement à l’évolution des tactiques de censure.

Une solution simple

Plusieurs groupes envisagent déjà de déployer la nouvelle technologie. Balatarin, un site persan de type Reddit, prévoit d’utiliser le SDK pour intégrer une fonctionnalité VPN directement dans son application mobile. Balatarin est habitué à la censure du gouvernement iranien ; son site Internet est bloqué dans le pays depuis ses premiers mois. NthLink utilisera également le SDK pour rendre son application plus susceptible d’être mise à jour lors des coupures d’Internet.

Balatarin affirme que cette nouvelle technologie pourrait aider beaucoup plus d’utilisateurs à accéder à ses services, en particulier ceux qui ne sont pas particulièrement férus de technologie. L’exécution d’un VPN nécessite un certain niveau de maîtrise de la technologie, et nécessite également plus d’énergie et de batterie que l’utilisation standard d’Internet. C’est pourquoi une solution comme le SDK est une bonne solution, déclare Mehdi Yahyanejad, le fondateur de Balatarin : « Lorsque l’application est utilisé, ce sera beaucoup plus facile. Et cela aiderait les utilisateurs.

Cette simplicité est également cruciale parce que le gouvernement iranien a créé sa propre version limitée d’Internet et propose un accès à des tarifs moins élevés aux entreprises et aux ménages. (Cela a également contraint les sociétés de télécommunications à céder un accès direct à leurs réseaux et aux informations sur leurs utilisateurs.) Les utilisateurs iraniens qui souhaitent éviter d’être surveillés ou accéder à des sites Web bloqués doivent supporter des allers-retours maladroits entre l’intranet et l’Internet au sens large. , souvent à des prix plus élevés. Le SDK permettra à d’autres développeurs d’intégrer gratuitement une connectivité VPN directement aux applications, ce qui permettra aux utilisateurs d’accéder plus facilement et potentiellement moins cher au Web au sens large.

Bien sûr, même si le SDK pourrait changer la donne pour des sites Web comme Balatarin, la création d’une technologie « pratique, durable et robuste » résistante à la censure nécessitera beaucoup plus d’attention dans les années à venir, car de plus en plus d’acteurs interfèrent avec les utilisateurs. trafic, explique Roya Ensafi, professeur de génie électrique et d’informatique à l’Université du Michigan.

Ensafi, dont l’équipe de recherche collabore avec Jigsaw sur des projets de mesure de la censure, se dit « optimiste » quant au SDK, qu’elle considère comme « un pas dans la bonne direction » pour un domaine qui a souvent du mal à suivre le rythme des évolutions volatiles, coûteuses, et le problème évolutif de la censure.

En attendant, Jigsaw indique qu’elle travaille sur des intégrations avec d’autres partenaires mondiaux et se concentre sur la collaboration avec des applications d’information et de médias.