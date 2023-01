Google Discover est prêt pour la tablette Pixel

Google veut vraiment montrer au monde qu’il est prêt à donner à toute cette idée de tablette une autre tentative sérieuse. La tablette Pixel est au coin de la rue et la dernière chose dont ils ont besoin est de la sortir sans rien de bon. Ils ont commencé à mettre à jour toutes sortes d’applications pour mieux utiliser les grands écrans au cours de l’année écoulée dans le but de se préparer au lancement, et maintenant, l’accent a été mis sur Google Discover.

Une nouvelle mise à jour de l’application Google (v14.2.7.26) repérée par 9to5Google affiche un nouveau design à 3 colonnes pour Google Discover. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un changement massif, il a meilleure apparence, présente plus de contenu sur un seul écran et remplit l’espace de manière appropriée. Il y a même de jolies petites bordures autour des boîtes maintenant.

Voici à quoi ressemble le nouveau Discover si vous avez un grand écran :

Pour être honnête, cela ressemble un peu à l’une de ces annonces de ferme de contenu spammées que vous voyez ci-dessous sur la plupart des sites Web, mais il est clair que ces choses fonctionnent et que les gens cliquent dessus, sinon elles n’existeraient pas. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement l’ambiance que Google recherchait. Je le retire, Goog. Bon travail!

Au contraire, ce n’est qu’un autre signe important que Google essaie vraiment de prouver qu’il est sérieux au sujet des tablettes. La tablette Pixel est un appareil multi-usage (fuite ici) qui doit montrer au monde Android ce qu’une tablette sur cette plate-forme peut être. Non pas que Samsung n’ait pas fabriqué d’excellentes tablettes au fil des ans et maintenu à lui seul les tablettes Android en vie, c’est juste qu’il serait bien d’avoir des options supplémentaires en dehors de leur série Galaxy Tab S.

Trois colonnes ! Énorme.