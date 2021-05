Google dirige le dépôt d’un dossier judiciaire soutenant la capacité de travailler de dizaines de milliers de titulaires de visa américains

Google mène un effort pour maintenir l’autorisation de travail pour des dizaines de milliers de personnes dont les conjoints détiennent des visas H-1B, le visa hautement qualifié qui est courant dans l’industrie de la technologie.

Les entreprises de l’industrie de la technologie, qui se sont historiquement engagées dans la lutte pour l’augmentation des droits d’immigration, ont soumis un mémoire amicus Vendredi dans une affaire connue sous le nom de Save Jobs USA c. Department of Homeland Security. Un tribunal de district de Washington, DC examine la contestation par le plaignant d’une règle du DHS qui permet aux soi-disant titulaires de visas H-4 de travailler légalement pendant que leurs conjoints munis de visas H-1B attendent les cartes vertes.

Google, qui a organisé l’effort, et plus de deux douzaines D’autres signataires ont déclaré dans le dossier que l’invalidation de la règle qui permet à certains titulaires de visa H-4 de travailler « entraînerait l’exclusion de ces personnes talentueuses du lieu de travail, rompant de force des dizaines de milliers de relations d’emploi à travers le pays ». Ils ont écrit que 90 000 titulaires de visa H-4 seraient touchés, dont 90% sont des femmes.

Les entreprises technologiques qui ont signé le brief amicus incluent Adobe, Amazon, Apple, Electronic Arts, eBay, IBM, Intel, Microsoft, PayPal, Reddit, StubHub et Twitter. Plusieurs groupes industriels de la technologie et d’autres domaines comme la fabrication ont également adhéré.

Le plaignant dans cette affaire, Save Jobs USA, qui s’est identifié dans les documents judiciaires comme un groupe d’ordinateurs anciennement employé par Southern California Edison et « remplacé par des travailleurs étrangers importés avec des visas de travailleur invité H1B », a affirmé que le DHS avait outrepassé son autorité en permettant pour l’autorisation de travail des titulaires de visa H-4 et a demandé que la règle l’autorisant soit annulée.

Dans le mémoire de l’amicus, Google et d’autres entreprises technologiques ont déclaré qu’un tel résultat « serait totalement destructeur pour les familles touchées; par une seule mesure, environ 87% de ces familles ont pris des décisions cruciales dans la vie sur la promesse d’un emploi H-4, y compris s’il faut avoir un enfant et s’il faut acheter une maison. «

Étant donné que la règle couvre les titulaires de visa H-4 dont les conjoints ont été approuvés pour la résidence permanente mais attendent une carte verte, les entreprises ont écrit que les familles à ce stade s’appuient sur la règle H-4 pour générer un double revenu.

Le mémoire de l’amicus note également que les femmes seraient touchées de manière disproportionnée si la règle était invalidée, en raison du pourcentage écrasant de femmes avec des visas H-4 par rapport aux hommes. Les entreprises ont discuté des implications sur la santé mentale qui pourraient découler du retrait soudain du statut de travailleur, y compris des exemples de personnes touchées par les retards de traitement des visas développant la dépression et l’anxiété.

Les entreprises ont également déclaré que les travailleurs du H-4 sont essentiels à leurs opérations. Comme les titulaires de visa H-1B, de nombreux travailleurs H-4 ont des niveaux élevés de compétences et d’éducation, 99% détenant au moins un diplôme universitaire et près de 60% une maîtrise ou plus, selon le mémoire. Beaucoup travaillent dans des domaines hautement qualifiés, les deux tiers des titulaires de visa H-4 ayant un emploi dans les sciences, la technologie et les mathématiques, ont écrit les entreprises.

Ils ont également fait référence à l’explication du DHS lors de l’instauration de la règle en 2015, selon laquelle cela aiderait à atténuer les «dissuasifs» qui ont poussé les titulaires de visa H-1B à abandonner leur recherche de résidence permanente, ce qui minimiserait les «perturbations» pour les entreprises américaines dans lesquelles ils travaillent. «Les entreprises affirment que l’analyse économique montre que l’élimination de la règle réduirait le produit intérieur brut américain d’environ 7,5 milliards de dollars par an et que le gouvernement fédéral perdrait au moins 1,9 milliard de dollars de recettes fiscales annuelles.

De plus, les travailleurs qualifiés qui ne veulent pas faire face aux maux de tête du système d’immigration américain en attendant qu’un conjoint obtienne une carte verte sont plus susceptibles de se rendre dans d’autres pays en acceptant davantage leur statut d’immigration, indique le mémoire.

Pendant ce temps, ont écrit les entreprises, le préjudice causé aux travailleurs domestiques est «minime».

« En effet, les pertes d’emplois estimées pour les travailleurs domestiques du programme sont presque exactement annulées par les 6.800 emplois créés par les entrepreneurs H-4 qui ont fondé des entreprises et emploient des travailleurs américains », ont-ils écrit.

