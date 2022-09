Google dévoilera les Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch le 6 octobre

Google a déjà taquiné ses prochains smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ainsi que la Pixel Watch, en mai lors de sa conférence des développeurs d’E / S, et aujourd’hui, la société est de retour avec une date réelle fixée pour leur dévoilement complet. Le moment de cette révélation n’est certainement pas lié au fait que le grand événement d’automne d’Apple aura lieu demain. Droit?

Tout s’assemble. Rejoignez-nous en direct pour #MadeByGoogle le 6 octobre à 10 h HE. Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour et ajouter à votre calendrier : https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 6 septembre 2022

Quoi qu’il en soit, Google dévoilera ses nouveaux appareils le 6 octobre à 10 h HE. Vous pouvez vous inscrire aux mises à jour et ajouter la date et l’heure à votre calendrier en en suivant ce lien.











Google Pixel 7 en obsidienne, citronnelle et neige (de gauche à droite)

La société a également dévoilé le nom du nouveau chipset qui sera au cœur du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro, et il ne s’appellera pas Tensor 2 comme tout le monde le supposait, mais plutôt Tensor G2. “G” pour Google, peut-être ?











Google Pixel 7 Pro en obsidienne, noisette et neige (de gauche à droite)

Enfin, Google a révélé les coloris des appareils à venir. Ainsi, le Pixel 7 sera disponible en Obsidian, Lemongrass et Snow, tandis que le Pixel 7 Pro sera proposé en Obsidian, Hazel et Snow.