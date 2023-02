Google dévoile une nouvelle IA de “conversation”

Surnommé Bard, le service sera en concurrence avec le ChatGPT soutenu par Microsoft

Un “service d’IA conversationnel expérimental” nommé Bard sera mis à la disposition de “testeurs de confiance” lundi, a annoncé Sundar Pichai, PDG d’Alphabet. Google commencera également à utiliser la technologie de l’IA pour améliorer et élargir les recherches.

« Bard cherche à combiner l’étendue des connaissances mondiales avec la puissance, l’intelligence et la créativité de nos grands modèles linguistiques. Il s’appuie sur les informations du Web pour fournir des réponses fraîches et de haute qualité », Pichai a écrit dans un article de blog.

L’IA est alimentée par la technologie Language Model for Dialogue Applications (LaMDA), que Google a dévoilée il y a deux ans. Pichai a déclaré que les tests étaient destinés “pour s’assurer que les réponses de Bard atteignent un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’ancrage dans les informations du monde réel”, après quoi l’IA peut être faite “plus largement accessible au public dans les semaines à venir.”

Selon Pichai, Google “a réorienté l’entreprise autour de l’IA il y a six ans”, et développé un ensemble de technologies d’IA qui sont “créer des façons entièrement nouvelles d’interagir avec l’information, du langage et des images à la vidéo et à l’audio.” La société déploie actuellement ces technologies dans son service de recherche Web signature.

“Bientôt, vous verrez des fonctionnalités alimentées par l’IA dans la recherche qui distillent des informations complexes et de multiples perspectives dans des formats faciles à digérer, afin que vous puissiez rapidement comprendre la situation dans son ensemble et en apprendre davantage sur le Web.” Pichai a écrit.

En savoir plus Google licencie un ingénieur qui a allégué une “IA sensible”

LaMDA a déjà fait la une des journaux en juin 2022, lorsque l’ingénieur et éthicien de Google, Blake Lemoine, a affirmé que le programme était devenu conscient de lui-même. La société a déclaré que les réclamations de Lemoine étaient “totalement infondé” et l’a licencié pour avoir enfreint “Politiques d’emploi et de sécurité des données.”

La révélation de Bard intervient moins de trois mois après que ChatGPT, développé par OpenAI soutenu par Microsoft, est devenu accessible au grand public. En quelques semaines, l’IA est devenue extrêmement populaire – et a alarmé les écoles et les universités, en raison de sa capacité à imiter le style d’écriture académique. Il a également soulevé des questions sur les préjugés politiques et culturels des humains qui l’entraînent à “penser,” ainsi que des préoccupations éthiques concernant l’embauche de main-d’œuvre africaine mal rémunérée pour aider à la censure.

Pichai a cherché à éviter les critiques en disant que l’IA de Google serait développée “responsable” et en ligne avec les principes publiés en 2018. La société fournit également “éducation et ressources” pour toutes les personnes impliquées dans le projet afin de “rendre l’IA sûre et utile”, il a dit.