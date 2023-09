Google dévoile un tout nouveau logo Android et un robot 3D

Google a mis à jour son logo Android et mascotte, révélant un nouveau look 3D pour le robot.

Un gif montre le robot Android passant de sa coloration verte traditionnelle au bleu, jaune, arc-en-ciel et portant également un casque de sécurité, décoré comme une boule disco et même couvert de cheveux.

« Le bugdroid – le visage et l’élément le plus identifiable du robot Android – apparaît désormais avec plus de dimension et beaucoup plus de caractère », a déclaré Goole mardi. « En tant que symbole visuel de notre marque, nous voulions que le bugdroid apparaisse aussi dynamique qu’Android lui-même. »

La version complète du bugdroid a également été modifiée en 3D, afin qu’elle puisse être « un compagnon polyvalent et fiable sur tous les canaux, plates-formes et contextes », a déclaré Google.

Pour le logo, « Android » a désormais un A majuscule et une police plus ronde pour correspondre au logo Google.

Android a également quelques nouvelles fonctionnalitésdont une sur son application Lookout qui utilise l’intelligence artificielle pour générer des descriptions détaillées de toutes les images que vous ouvrez dans l’application, afin de la rendre plus conviviale pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

Le nouveau de Google Widget Assistant en un coup d’œil utilise également l’IA et vous apportera des informations sur votre écran d’accueil « comme des alertes météorologiques de haute précision, des mises à jour dynamiques sur les voyages et des rappels d’événements à venir », a déclaré Google dans son blog mardi.

Voici quelques autres fonctionnalités annoncées pour Android :

Importation de photos Google Wallet Pass : vous pouvez ainsi stocker tout type de billet ou pass avec un code-barres ou un code QR dans votre Google Wallet.

Zoom et Webex de Cisco arrivent sur Android Auto.

En disant « Hey Google, bonjour », vous obtiendrez un récapitulatif de vos statistiques de sommeil de la veille.

Android 14 devrait sortir cet automne. Voici comment télécharger la version bêta et toutes les grandes fonctionnalités d’Android 14 annoncées lors de Google I/O en mai.

Google lancera également son nouveau téléphone, le Pixel 8, le 4 octobre.