Google dévoile un stockage moins cher pour Google Photos, Drive et Gmail

Google a commencé à proposer un nouveau niveau d’entrée de gamme, considérablement moins cher, pour son service d’abonnement Google One.

Mise à jour le 14 septembre avec un rappel qu’il existe un moyen encore moins cher d’acheter Google One Lite. Cet article a été publié à l’origine le 12 septembre

Selon un rapport de L’Express indien, certains utilisateurs de Google en Inde se voient proposer un nouveau niveau d’abonnement Google One « Lite » pour 59 ₹ (environ 0,70 USD) par mois, soit moins de la moitié du coût mensuel de l’option actuelle « Basic » de 100 Go.

Le nouveau niveau Lite, actuellement proposé avec un essai gratuit d’un mois, offre jusqu’à 30 Go de stockage cloud pour Google Photos, Google Drive et Gmail, doublant ainsi les 15 Go initiaux que les utilisateurs obtiennent gratuitement simplement en s’inscrivant.

Contrairement aux niveaux payants existants de Google One, le nouvel abonnement Lite ne peut pas être partagé avec d’autres utilisateurs, même si 30 Go de stockage seraient de toute façon suffisants pour valoir la peine d’être partagés avec des amis et la famille.

Le nouveau niveau Google One Lite a été repéré pour la première fois en juillet dernier lorsqu’un précédent rapport avait trouvé des références à ce niveau dans le code de l’application Android Google Photos. Il semble que Google ait maintenant commencé à déployer cette option, bien que uniquement en Inde pour l’instant.

Le nouveau forfait Google One Lite est-il un bon rapport qualité-prix ?

Une allocation de stockage de seulement 30 Go ne semble pas beaucoup. En revanche, l’entrée de gamme d’Apple Forfait iCloud+ Google One Lite propose 50 Go de stockage pour l’équivalent de 0,89 $ par mois (en Inde) et, contrairement à Google One Lite, inclut le partage familial, ce qui le rend plus flexible et moins cher par gigaoctet que l’offre de Google. Cependant, les utilisateurs d’iCloud commencent avec seulement 5 Go de stockage gratuit, ce qui les oblige à souscrire à un forfait payant plus tôt que Google One Lite.

En regardant les choses sous un autre angle, et en utilisant encore une fois les prix indiens convertis, Google demande 0,70 $ par mois pour 15 Go de stockage supplémentaires, tandis qu’Apple facture 0,89 $ par mois pour augmenter votre stockage de 45 Go, ce qui fait que le forfait iCloud+ de 50 Go d’Apple semble être l’offre la plus attrayante.

Notez que Google n’a pas encore annoncé le niveau Google One Lite, et l’offre n’est actuellement disponible que pour un petit groupe de personnes en Inde. Ainsi, la plupart des utilisateurs de Google One du « niveau gratuit » verront toujours l’option 100 Go comme l’option payante la moins chère disponible.

On ne sait pas encore si Google prévoit de rendre le Google One Lite disponible sur les marchés extérieurs à l’Inde. Si l’essai de Google se déroule bien, je ne vois aucune raison valable pour laquelle cela ne se produirait pas, mais il serait agréable de voir au moins un peu plus de stockage inclus dans le prix.

Mise à jour du 14 septembre : une option encore moins chère est disponible

Les utilisateurs en Inde qui se sont vu proposer le forfait Google One Lite notent qu’un moyen encore moins cher de l’acheter est de souscrire un abonnement annuel. Au prix de 589 ₹, cet abonnement annuel offre douze mois de stockage pour le prix de dix, soit une économie d’un peu plus de 16 %. Cette offre s’inscrit dans la lignée des autres abonnements annuels de Google, qui offrent tous les mêmes économies sur l’année, à l’exception de l’absence curieuse de Google One AI Premium, qui reste disponible uniquement sur un cycle de facturation mensuel.

Cela dit, je vois encore de nombreux clients potentiels de Google One Lite opter pour l’option mensuelle, car elle offre le paiement initial le plus bas, et Google la destine clairement aux utilisateurs les plus soucieux des coûts. Notez également que Google devrait bientôt apporter certaines fonctionnalités exclusives du Pixel 9 aux anciens smartphones, ce qui permettrait peut-être aux gens d’économiser de l’argent en conservant un peu plus longtemps leurs téléphones actuels.

