Google dévoile son moteur de recherche basé sur l’IA pour répondre à vos questions

Microsoft a battu Google avec un moteur de recherche renforcé par les dernières technologies d’intelligence artificielle. Mercredi, Google a révélé comment il riposte avec une intelligence artificielle qui fournit des réponses élaborées à ce que vous demandez.

A sa Conférence des développeurs Google I/O, la société ouvrira une liste d’attente pour que les personnes aux États-Unis commencent à tester la version augmentée par l’IA de sa recherche dominante dans le navigateur Chrome ou l’application mobile de Google. La technologie s’appelle Search Generative Experience, ou SGE.

Google utilise déjà des techniques d’intelligence artificielle pour de nombreuses fonctions de recherche, notamment pour comprendre votre requête de recherche et évaluer les résultats les plus pertinents. Cependant, de nouvelles capacités telles que les grands modèles de langage et l’IA générative élargissent considérablement ce qui est possible avec la possibilité de regrouper des informations dans du texte écrit à la volée, ce que SGE essaie d’accomplir.

Regarde ça: La recherche Google obtient de nouveaux outils d’IA 09:40

« Ces nouvelles capacités d’IA générative rendent la recherche plus intelligente et la recherche plus simple », a déclaré Cathy Edwards, vice-présidente responsable de la recherche Google, chez Google I/O. « Il s’agit d’une nouvelle organisation des résultats Web, qui vous donne un point de départ utile. »

C’est le plus grand exemple à ce jour de la façon dont l’IA générative insuffle une nouvelle vie à la technologie des moteurs de recherche qui, pour la plupart des gens, n’a probablement pas changé depuis plusieurs années. L’époque où Google ne fournissait que « 10 liens bleus » pointant vers des sites Web est révolue depuis longtemps, mais l’IA signifie que Google fait un grand pas en avant pour vous fournir directement les informations que vous souhaitez.

Comment fonctionne l’IA générative de Google

Voici un exemple de comment cela pourrait fonctionner. Si vous recherchez « bon vélo pour un trajet de 5 miles avec des collines », Google combinera les résultats traditionnels avec une boîte teintée pour héberger les résultats génératifs de l’IA. Après quelques travaux de traitement dans les centres de données de Google, les résultats arrivent : une liste de facteurs tels que les vélos électriques et la suspension que vous pourriez envisager, des liens vers des sites Web connexes, des liens vers des vélos spécifiques et des suggestions de questions de suivi.

Après avoir posé des questions sur les options en rouge, Google peut également afficher une annonce intitulée « sponsorisée » avec des liens d’achat. Car oui, Google prévoit de gagner de l’argent avec la recherche boostée par l’IA.

« Nous avons vu que les utilisateurs venaient nous voir avec ces problèmes très complexes qui pouvaient nécessiter de très nombreuses requêtes de suivi, parfois sur plusieurs jours », a déclaré Edwards. Google a cherché à réduire la friction d’un tel travail de moteur de recherche, en essayant de comprendre comment amener les gens à ce dont ils ont besoin en moins d’étapes.

Les résultats améliorés par l’IA signifieront que les gens pourraient avoir moins de raisons de chercher plus loin que les résultats de recherche, une amplification de Google mettant des réponses comme les résultats de calculs mathématiques, les prévisions météorologiques, les extraits de Wikipedia et les détails biographiques directement sur la page des résultats de recherche. Mais Google s’attend à ce que les gens veuillent cliquer sur les sources originales, en particulier pour les recherches complexes.

Mais l’une des raisons pour lesquelles Google lance la technologie de recherche générative via son mécanisme Search Labs est d’entendre ce que pensent les gens et les entreprises sur le Web. « Nous voulons obtenir les commentaires des éditeurs Web et des annonceurs et nous assurer que tout ce que nous construisons est vraiment réfléchi », a déclaré Edwards.

Envie d’un chatbot IA ? Cherchez ailleurs

Google s’arrête bien avant la fonctionnalité la plus célèbre de Bing, le chatbot alimenté par le grand modèle de langage GPT-4 d’OpenAI. Google propose une interface de chat via son outil Bard, mais il la sépare fermement de ses résultats de recherche. Il n’y a pas de relation avec les bots, du moins pour le moment, et Google a limité ses résultats de recherche avec un modèle de langage plus léger qui produit un texte simple, pas une sortie plus créative.

« Nous avons fini par nous accorder beaucoup plus sur le côté factuel que sur le côté fluidité parce que nous pensons que c’est ce que les utilisateurs attendent de la recherche Google », a déclaré Edwards.

Un autre changement de recherche Google : Perspectives

Lorsque vous effectuez une recherche sur Google, le moteur vous fournit souvent des « puces » telles que des achats, des cartes, des vidéos ou des actualités sur lesquelles vous pouvez cliquer ou appuyer pour affiner vos résultats. Maintenant, il y a une nouvelle puce qui arrive : les perspectives.

Avec lui, Google essaie de mettre en lumière des expériences personnelles liées à la recherche, comme des messages de forum ou de courtes vidéos sur les réseaux sociaux.

« Nous savons que les utilisateurs aiment vraiment venir sur Google pour obtenir des informations faisant autorité », a déclaré Edwards. « Nous savons également qu’ils recherchent ces voix humaines, ces perspectives authentiques. La page de résultats de recherche de base contiendra un mélange des deux. »

