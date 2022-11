Google dévoile ses prochaines offres Black Friday pour Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel 6a

Google est très enthousiasmé par le Black Friday cette année, et en tant que tel, il nous fait savoir à l’avance quelles seront les offres. Plus à sa boutique en ligne, la société affiche désormais bien en évidence un compte à rebours jusqu’au début des transactions. Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes encore à plus de neuf jours.

Et pourtant, si vous voulez savoir ce que vous pourrez obtenir, voici le récapitulatif. Le Pixel 7 sera de 100 $ à 499 $, le Pixel 7 Pro sera de 150 $ à 749 $. Le téléphone le moins cher que vous pouvez obtenir de Google le Black Friday reste le Pixel 6a, qui descendra à 299 $ par rapport à son prix habituel de 449 $.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’offres de type clearence, les réductions de prix sont assez notables, en particulier pour la paire Pixel 7, qui vient à peine d’être lancée il y a un mois. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’un ou l’ensemble des trois téléphones Google mentionnés, ne manquez pas nos critiques approfondies, liées ci-dessous.

Et si vous recherchez plutôt des écouteurs TWS bon marché, Google vendra la série Pixel Buds A pour 64 $ le Black Friday, contre 99 $.