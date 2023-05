Google dévoile le Pixel 7a avec Tensor G2, écran 90Hz et appareil photo 64MP

Sera-ce le nouveau téléphone Google préféré des fans ? Le Pixel 7a correspond presque au Pixel 7 phare sur les spécifications, mais commence à un prix inférieur – 44 000 ₹ en Inde, le même que le 6a était au lancement l’année dernière. À titre de comparaison, le modèle phare a commencé à ₹ 60 000. Quant à l’ancien 6a, il commence à se sentir pittoresque avec un appareil photo principal à faible résolution, un écran à 60 Hz et un manque de chargement sans fil.











Coloris du Google Pixel 7a : anthracite, mer et neige

Oui, le 7a marque plusieurs premières pour la série Pixel a. Pour commencer, son écran OLED de 6,1 pouces fonctionne désormais à 90 Hz, le même taux de rafraîchissement que le Pixel 7 (bien que celui-ci ait un écran légèrement plus grand de 6,3 pouces). La résolution est FHD+ et vous bénéficiez de la protection Gorilla Glass 3.

En parlant de protection, le téléphone est classé IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Il a un cadre en métal et un dos en plastique – Google note qu’il a utilisé de l’aluminium, du verre et du plastique recyclés pour construire le téléphone. Par exemple, la visière est en aluminium 100% recyclé. Les couleurs disponibles sont Charcoal, Sea et Snow.

Une autre mise à niveau majeure est le passage au chipset Tensor G2, qui est désormais associé à 8 Go de RAM LPDDR (contre 6 Go sur le 6a) et 128 Go de stockage UFS 3.1. Il s’agit de la même configuration que le Pixel 7, de sorte que l’a-phone sera tout aussi rapide dans les différentes tâches de calcul. Notez également que Google promet 5 ans de mises à jour de sécurité.

Parmi eux se trouve le zoom Super Res (jusqu’à 8x), qui est activé par le nouvel appareil photo 64MP (au lieu de 12MP). Ce capteur Quad Bayer 1/1,73″ n’est pas aussi grand que celui du Pixel 7 (50MP 1/1,31″), donc ses pixels ne mesurent que 0,8µ avant le binning. Il a cependant OIS.

L’appareil photo ultra large dispose d’un capteur 13MP (1,12µm) et d’un objectif 120° f/2.2 doté de la mise au point automatique Dual Pixel. La caméra frontale a également été portée à 13 MP (1,12 µm) avec un objectif à focale fixe de 95° (f/2,2). La caméra arrière peut enregistrer des vidéos 5K jusqu’à 60 ips, la caméra avant atteint 4K à 30 ips.

Le Pixel 7a prend en charge les saveurs sous-6 GHz et mmWave de la 5G, bien que seuls les modèles pour certaines régions aient activé mmWave. Il s’agit d’un appareil double SIM avec une nano-SIM physique et une eSIM.

Le 7a est alimenté par une batterie de 4 385 mAh qui prend en charge une charge filaire jusqu’à 18 W et, pour la première fois sur un téléphone, une charge sans fil est également disponible, également à 18 W. Notez que le port en bas est USB-C 3.2 Gen 2, mais la boîte de vente au détail est uniquement livrée avec un câble USB C-to-C avec câblage USB 2.0 (et vous devez fournir votre propre chargeur).

Le Pixel 7a monte sur Flipkart aujourd’hui avec un prix de base de 44 000 ₹, bien que vous puissiez obtenir 4 000 ₹ sur une carte bancaire HDFC ou 4 000 ₹ si vous échangez un ancien téléphone. En Inde, vous bénéficiez d’une garantie d’un an et d’une protection gratuite contre les dommages à l’écran pendant un an. Vous pouvez faire réparer votre téléphone dans 28 magasins répartis dans 27 villes en Inde.