Google dévoile la Pixel Watch tant attendue avec suivi de la santé Fitbit

Google a enfin dévoilé sa Pixel Watch tant attendue, un portable qui inclut les fonctionnalités de suivi de la santé de Fitbit.

Bien que le géant de la technologie ait fourni le système d’exploitation pour d’autres appareils portables et terminé l’acquisition de Fitbit au début de l’année dernière, il s’agit de la première smartwatch de Google sous son propre nom.

La Pixel Watch, qui débutera à 349,99 $, comprend un suivi continu de la fréquence cardiaque, ainsi qu’une application ECG qui permet aux utilisateurs de vérifier la fibrillation auriculaire – un rythme cardiaque irrégulier. Ils peuvent également utiliser la montre pour surveiller le sommeil et le temps que les gens passent en sommeil léger, profond et paradoxal.

“Pixel Watch utilise une combinaison d’apprentissage automatique sur l’appareil et d’optimisation profonde jusqu’au niveau du processeur pour vous donner une mesure précise de votre fréquence cardiaque en continu à une fois par seconde, que vous vous entraîniez ou que vous vous reposiez et tout le temps entre les deux. “, a déclaré le cofondateur de Fitbit, James Park, lors de l’événement Made by Google.

Selon la société, la Pixel Watch utilisera ces données de fréquence cardiaque pour fournir un score de préparation quotidien, indiquant aux utilisateurs s’ils doivent s’entraîner ou se reposer ce jour-là. Il suivra également les minutes de la zone active – le temps que les utilisateurs passent dans les zones de fréquence cardiaque cibles pendant l’entraînement.

Park a déclaré que le portable offrira un outil SOS d’urgence qui peut atteindre les services d’urgence ou les contacts. La montre ajoutera également une fonction de détection de chute cet hiver.

LA GRANDE TENDANCE

Google a d’abord taquiné la Pixel Watch en mai après des mois de rumeurs et de spéculations. Cependant, la société a une participation plus importante dans l’espace des appareils portables de suivi de la santé depuis son accord avec Fitbit qui a été conclu en 2021 après avoir été bloqué par des enquêtes réglementaires.

Google Cloud et Fitbit Health Solutions récemment a annoncé un nouveau service pour aider les organisations de soins de santé et des sciences de la vie à utiliser les données des appareils portables. Fitbit a récemment annoncé trois appareils portables mis à jour et a reçu l’autorisation de la FDA pour son algorithme de détection AFib plus tôt cette année.

L’espace des wearables est de plus en plus compétitif. Pomme a révélé le mois dernier l’Apple Watch Series 8, qui ajoute des capacités de détection de température pour suivre l’ovulation et inclut la détection des accidents de voiture. La société a également lancé une nouvelle version de l’Apple Watch SE et de l’Apple Watch Ultra à bas prix, destinée aux athlètes d’endurance et aux explorateurs de plein air.

Un autre concurrent technologique, Amazon, a lancé Halo View il y a environ un an. D’autres dans l’espace incluent Samsung et Garmin.