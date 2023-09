Google dévoile de manière spectaculaire la Pixel Watch 2 dans un aperçu vidéo

Après que Google ait lancé sa première Pixel Watch l’année dernière, nous soupçonnions qu’elle pourrait être suivie d’une autre montre intelligente cette année. Non seulement Google a confirmé qu’une nouvelle Pixel Watch serait lancée aux côtés du prochain Pixel 8 le 4 octobre, mais la société a également donné un aperçu de l’appareil dans une courte vidéo teaser.

Google a publié aujourd’hui la vidéo de 15 secondes présentant la Pixel Watch 2, et compte tenu de sa brièveté, il n’y a pas grand chose à en tirer. La nouvelle montre conserve le design rond de son prédécesseur, avec une grande couronne rotative sur le côté droit et un seul bouton au-dessus de la couronne.

La vidéo montre un cadran de montre simplifié avec un quatuor de ce qui ressemble à des widgets d’application sous les aiguilles de la montre. Si vous regardez en détail au bas de la montre, vous pouvez voir des marquages ​​tels que IP68 (pour la résistance à la poussière et à l’eau) et SPo2 (pour indiquer le capteur d’oxygène dans le sang, promis lors du lancement de la Pixel Watch originale et finalement activé sur six mois. mois plus tard avec une mise à jour du logiciel).

Google souhaite probablement créer un battage médiatique pour ses produits à un mois de leur lancement, d’autant plus que la plupart des regards du monde de la technologie sont tournés vers le prochain événement de lancement de l’Apple iPhone 15 le 12 septembre. Mais il est quand même assez remarquable que Google lui-même laisse tomber un aperçu. vidéos présentant ses produits à l’avance – la société vient de taquiner les téléphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro dans une vidéo tout aussi courte jeudi.

La vidéo n’a pas révélé quand la Pixel Watch 2 serait disponible, mais de très petits caractères sur l’écran indiquaient que les précommandes seraient disponibles le 4 octobre, le jour de l’événement de lancement des appareils Pixel. Il n’y avait également aucune indication quant à savoir si le prix changerait par rapport au prix de départ de 350 $ (339 £, 549 AU $) de la première montre Pixel.