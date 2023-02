Google dévoile Bard, son rival ChatGPT pour les conversations alimentées par l’IA

Google a publié lundi son propre chatbot similaire à ChatGPTappelé Bardealors que la bataille pour utiliser l’intelligence artificielle s’intensifie.

“Bard cherche à combiner l’étendue des connaissances mondiales avec la puissance, l’intelligence et la créativité de nos grands modèles linguistiques”, a déclaré Sundar Pichai, directeur général de Google. tweeté Lundi. “Il s’appuie sur les informations du Web pour fournir des réponses fraîches et de haute qualité.”

2/ Bard cherche à combiner l’étendue des connaissances du monde avec la puissance, l’intelligence et la créativité de nos grands modèles linguistiques. Il s’appuie sur les informations du Web pour fournir des réponses fraîches et de haute qualité. Aujourd’hui, nous ouvrons Bard à des testeurs externes de confiance. pic.twitter.com/QPy5BcERd6 – Sundar Pichai (@sundarpichai) 6 février 2023

Bard est la réponse de Google à l’intérêt croissant pour les chatbots grâce à la popularité de ChatGPT, qui a suscité l’intérêt des utilisateurs grâce à ses réponses humaines et à son interface simple. Bard et ChatGPT, et un autre développé par le chinois Baidureprésentent une prochaine étape potentielle dans la façon dont nous interagissons avec l’IA et la technologie, changeant potentiellement tout, de la recherche au travail. Microsoft devrait héberger un événement aujourd’hui pour discuter de sa propre intégration avec ChatGPT d’OpenAI.

Google a parlé de son propre système lundi. Alimenter Bard est son modèle de langage pour les applications de dialogue, alias LaMDA. La société affirme que sa nouvelle IA utilisera les informations du Web pour apporter des réponses créatives aux requêtes ou pour fournir des informations détaillées sur les questions posées.

Bard sera disponible lundi aux testeurs sélectionnés puis au public dans les semaines à venir.

Bard est basé sur une version allégée de LaMDA qui utilise moins de puissance de calcul, lui permettant de s’adapter à plus de personnes et de fournir des commentaires supplémentaires, selon un article de blog du PDG Sundar Pichai. Ces commentaires, a déclaré Pichai, seront essentiels pour répondre aux “barre fixe pour la qualité, la sécurité et l’ancrage dans les informations du monde réel.”

Le but n’est pas de monétiser Bard pour le moment, selon un porte-parole de Google. La société n’a pas partagé de détails sur les publicités ni sur la manière dont Bard pourrait être monétisé à l’avenir. Le porte-parole de Google a déclaré que la société souhaitait un écosystème en ligne sain et qu’à mesure qu’elle développait des outils d’IA, l’envoi de trafic de recherche aux créateurs et aux éditeurs de nouvelles serait une priorité.

L’angle ChatGPT

Ne vous attendez pas à ce que le rival de Google, Microsoft, reste immobile. Mardi, le PDG Satya Nadella annoncera “des progrès sur quelques projets passionnants” lors d’une conférence de presse au siège de l’entreprise, selon une invitation. Microsoft prévoit d’intégrer ChatGPT dans sa technologie, et cet événement pourrait être l’endroit où les détails sont annoncés.

Captures d’écran prétendant montrer comment Microsoft va intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche Bing apparu ces derniers jours. Ils ont indiqué, entre autres, que ce serait basé sur le GPT-4 d’OpenAI, un modèle de langage plus récent que le GPT-3.5 actuellement utilisé par ChatGPT. Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En savoir plus: Comment ChatGpt pourrait propulser le moteur de recherche Bing de Microsoft vers l’avenir

ChatGPT utilise une technologie d’intelligence artificielle appelée grand modèle de langage, formée sur de vastes étendues de données sur Internet. Ce type de modèle utilise un Mécanisme d’IA appelé transformateur dont Google a été le pionnier. Le succès de ChatGPT à travers une gamme d’activités – écrire des logiciels et réussir des examens à offrir des conseils, dans le style de la Bible King James, sur comment retirer un sandwich d’un magnétoscope — l’a propulsé sous les projecteurs, même si ses résultats peuvent être trompeurs ou erronés.

La technologie de l’intelligence artificielle est déjà partout autour de nous, aidant à tout, du signalement de la fraude par carte de crédit à la traduction de notre discours en messages texte. ChatGPT a cependant des attentes élevées, il est donc clair que la technologie deviendra plus importante dans nos vies d’une manière ou d’une autre, car nous nous appuyons sur des assistants numériques et des outils en ligne.

DeepMind, filiale de Google AI, est également impliquée. Directeur général Demis Hassabis dit Il est temps que son entreprise envisage un test bêta privé en 2023 d’un chatbot IA appelé Moineau.

En 2017, Google a fourni des détails sur la technologie des transformateurs, et il est depuis devenu un élément incontournable de certains des plus grands systèmes d’IA du marché. Le nouveau processeur H100 de Nvidia, le meilleur chien dans le monde de l’accélération de l’IA au moins en termes de tests de vitesse publics, comprend désormais des circuits pour accélérer les transformateurs.

La grande révolution du modèle de langage dans l’IA qui en a résulté est utile pour les systèmes spécifiques à un langage comme ChatGPT, LaMDA de Google et plus récent Palmieret d’autres d’entreprises telles que Laboratoires AI21, Laboratoires Adept AI et Adhérer. Mais les grands modèles de langage sont également utilisés pour d’autres tâches, notamment boîtes empilables et traiter des données génétiques pour rechercher de nouveaux médicaments. Notamment, ils sont bons pour générer du texte, c’est pourquoi ils peuvent être utilisés pour répondre aux questions.

Google, qui a subi une mauvaise publicité au fil des départ du chercheur en intelligence artificielle Timnit Gebru en 2020, a un programme axé sur l’IA responsable et la technologie d’apprentissage automatique, ou ML. “Construire des modèles et des produits ML de manière responsable et éthique est à la fois notre objectif principal et notre engagement principal », a déclaré Marian Croak, vice-présidente de Google Research, dans un article de janvier.

Google tient à vanter son expertise approfondie en IA. ChatGPT a déclenché une urgence “code rouge” au sein de Google, selon Le New York Times, et a attiré les co-fondateurs de Google Larry Page et Sergey Brin de retour au travail actif.

Note des éditeurs : CNET utilise un moteur d’IA pour créer des explications sur les finances personnelles qui sont éditées et vérifiées par nos éditeurs. Pour en savoir plus, voir ce post.