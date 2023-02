Google dévoile Bard, son chatbot IA pour rivaliser avec ChatGPT

Sous une pression intense pour concurrencer ChatGPT – le chatbot d’IA bourdonnant qui est devenu une sensation virale – Google a annoncé lundi qu’il lançait son propre outil “d’IA conversationnelle expérimentale”, appelé “Bard”. La société a également déclaré qu’elle ajouterait de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA à la recherche Google.

Google donnera d’abord accès à Bard à un groupe de partenaires externes de confiance, selon un article de blog de l’entreprise publié lundi ; il a déclaré qu’il prévoyait de donner l’accès au public “dans les semaines à venir”. Ce à quoi le public aura accès à partir de cette semaine, ce sont des résultats de recherche qui affichent parfois du texte généré par l’IA, en particulier pour les requêtes complexes.

Alors que Google utilise depuis des années l’IA pour améliorer ses produits en coulisses, la société n’a jamais publié de version publique d’un produit de chat conversationnel. Il semble que le succès retentissant de ChatGPT – l’outil de conversation IA créé par la startup OpenAI qui peut générer automatiquement des essais, de la poésie et même des scripts de films entiers, et qui a rassemblé 100 millions d’utilisateurs deux mois seulement après son lancement – a poussé Google à faire ce geste. L’annonce de Google intervient un jour avant que Microsoft n’annonce plus de détails sur les projets d’intégration de ChatGPT dans son produit de recherche, Bing (Microsoft a récemment investi 10 milliards de dollars dans le créateur de ChatGPT, OpenAI).

Depuis la sortie de ChatGPT, Google a fait face à une immense pression pour présenter plus publiquement sa technologie d’IA. Comme d’autres grandes entreprises technologiques, Google est en retard pour une percée technologique semblable à ses inventions antérieures comme la recherche, les cartes ou Gmail – et il parie que sa prochaine grande innovation sera alimentée par l’IA. Mais l’entreprise a toujours été secrète sur le plein potentiel de son travail d’IA, en particulier avec des outils d’IA conversationnelle, et n’a autorisé que les employés de Google à tester ses chatbots en interne. Cette version est un signal que la concurrence acharnée a encouragé Google à mettre son travail sous les projecteurs.

“L’IA est la technologie la plus profonde sur laquelle nous travaillons aujourd’hui”, a écrit le PDG de Google, Sundar Pichai, dans le billet de blog du lundi annonçant les changements. “C’est pourquoi nous avons réorienté l’entreprise autour de l’IA il y a six ans – et pourquoi nous la considérons comme le moyen le plus important de remplir notre mission : organiser l’information mondiale et la rendre universellement accessible et utile.”

Le billet de blog de Google indique que son nouvel outil d’IA, Bard, “cherche à combiner l’étendue des connaissances mondiales avec la puissance, l’intelligence et la créativité de nos grands modèles linguistiques”. Concrètement, cela signifie qu’il peut expliquer les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb de la NASA d’une manière compréhensible pour un enfant de 9 ans, ou “en savoir plus sur les meilleurs attaquants du football en ce moment, puis obtenir des exercices pour développer vos compétences, » selon l’entreprise.

D’autres exemples que la société a donnés pour Bard étaient qu’il peut vous aider à planifier la baby shower d’un ami, à comparer deux films nominés aux Oscars ou à obtenir des idées de recettes en fonction de ce qu’il y a dans votre réfrigérateur, selon le communiqué.

Toutes ces possibilités semblent utiles et pratiques pour les utilisateurs. Cependant, les nouvelles technologies ont également tendance à présenter des inconvénients potentiels. Google est l’une des entreprises les plus puissantes au monde dont la technologie attire beaucoup plus d’attention politique et technique qu’une petite startup comme OpenAI de ChatGPT. Déjà, certains experts de l’industrie ont averti que les grandes entreprises technologiques comme Google pourraient ignorer les dommages potentiels des outils d’IA conversationnelle dans leur précipitation à concurrencer OpenAI. Et si ces risques ne sont pas maîtrisés, ils pourraient renforcer les préjugés sociétaux négatifs et bouleverser certaines industries comme les médias. Pichai a reconnu cette inquiétude dans son article de blog.

“Il est essentiel que nous apportions au monde des expériences ancrées dans ces modèles de manière audacieuse et responsable”, a écrit Pichai.

Cela pourrait expliquer pourquoi, dans un premier temps, Google ne publie sa technologie conversationnelle d’IA qu’à des “partenaires de confiance”, qu’il a refusé de nommer.

Donc, pour l’instant, le point de contact que vous aurez probablement d’abord avec la technologie d’IA conversationnelle de Google sera dans ses nouvelles fonctionnalités de recherche qui “distillent des informations complexes et de multiples perspectives dans des formats faciles à digérer”, selon le message de l’entreprise.

À titre d’exemple, Google a déclaré que lorsque quelqu’un cherchait une question qui n’avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, telle que “le piano ou la guitare est-il plus facile à apprendre, et combien de pratique chacun a-t-il besoin?” il utilisera l’IA pour fournir une réponse nuancée. Un exemple de réponse, illustré ci-dessous, propose deux prises différentes pour “Certains disent … d’autres disent” qui ressemblent plus à un essai ou à un article de blog. Cela s’écarte des réponses simples que nous avons l’habitude de voir sur les extraits de questions et réponses de Google.

À ce stade, ces annonces semblent n’être qu’un teaser, et il semble que Google ait plus à révéler sur ses capacités d’IA. Le véritable test de la technologie d’intelligence artificielle de Google au fur et à mesure de son déploiement sera de savoir comment elle se compare à ChatGPT, qui a déjà attiré la fascination du public et des applications réelles, y compris BuzzFeed l’utilisant pour générer automatiquement des quiz, et les demandeurs d’emploi l’utilisant pour écrire une couverture des lettres.

Même si Google est une entreprise d’un billion de dollars dont les produits sont utilisés par des milliards de personnes chaque jour, elle se trouve dans une position difficile. Pour la première fois depuis des années, l’entreprise est confrontée à un défi important de la part d’un débutant relatif dans l’une de ses compétences de base, l’IA. Le type d’IA qui alimente les chatbots, l’IA générative, est de loin la nouvelle forme de technologie la plus excitante de la Silicon Valley.

Et même si Google a construit certaines des fondations de cette technologie (le “T” dans ChatGPT est nommé d’après un outil construit par Google), c’est ChatGPT, pas Google, qui a montré au monde ce qu’est ce type d’IA capable de. Si Google parvient à capter l’attention du public de la même manière avec ce nouvel outil, cela pourrait déterminer si l’entreprise continuera d’être le leader dans l’organisation de l’information mondiale, ou si elle cédera ce pouvoir à de nouveaux entrants.