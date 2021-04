Le moteur de recherche Google a été signalé par des milliers d’utilisateurs, en particulier ceux de New York, avec ses applications de recherche, de messagerie, de documentation et de lecteur, toutes souffrant apparemment de pannes.

Les pannes ont été signalées sur DownDetector, un site qui suit la disponibilité des services Web en fonction des rapports des utilisateurs. Jeudi après-midi, plus de 2300 utilisateurs ont signalé des problèmes avec une gamme de services Google, de Gmail et Google Docs, au moteur de recherche omniprésent de l’entreprise.

Bonjour #twitterverse Google Docs est-il en panne? classe google? l’école à distance s’est arrêtée brutalement dans notre maison. Est-ce juste nous? – Rbratspies (@RBratspies) 16 avril 2021

Les pannes se sont concentrées sur la côte est des États-Unis, en particulier à New York.

Ce matin, j’ai vérifié Bing pour voir si Google était en panne, donc ça va être un de ces jours. – Jacob Tierney (@Soolseem) 16 avril 2021

Comment suis-je censé rechercher sur Google si Google est en panne si Google est en panne? – Phillip (@MajorPhilebrity) 16 avril 2021

Plus tôt cette semaine, les utilisateurs de Google Drive et Docs aux États-Unis et en Europe ont également rencontré des messages d’erreur et de longs temps de chargement, que Google a enquêtés et imputés à un « Panne de service. »





