Google développe sa propre balise de localisation

Apple et Samsung ont lancé des balises de localisation, et maintenant Google cherche à rejoindre leur entreprise. Selon un Kuba Wojciechowski et Mishaal Rahmanl’enquête de la console du développeur sur la fonctionnalité Fast Pair, il a maintenant une «balise de localisation» en tant qu’appareil répertorié. Le nom de code du produit est « Grogu », « Groguaudio » ou « GR10 ».

Le produit est développé par l’équipe Nest, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agira d’un produit Nest. Le gadget dispose d’un haut-parleur intégré et prend en charge les technologies UWB (ultra large bande) et Bluetooth Low Energy utilisées pour la communication radio pour des scénarios d’utilisation à courte portée.

Le Pixel 6 Pro et le Pixel 7 Pro ont tous deux un module UWB qui n’a pas été utilisé jusqu’à présent. Il pourrait être utilisé pour allumer et éteindre les haut-parleurs Nest, mais la fonctionnalité est toujours en développement. Google travaille également avec les fabricants de chipsets pour permettre la prise en charge de Fast Pair pour les produits Android, permettant à chaque fabricant de développer ses propres trackers.

Une éventuelle balise Google Grogu pourrait être annoncée dès Google I/O, qui a traditionnellement lieu en mai.

