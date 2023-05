Google devait aller encore plus loin avec la tablette Pixel et la station d’accueil

De tous les appareils que Google a présentés à I/O la semaine dernière, la tablette Pixel a été la première que j’ai lancée en précommande. Bien que je sois certainement intéressé par le test d’un Pixel Fold et que j’aie testé un Pixel 7a pendant quelques semaines, la tablette Pixel était l’appareil que je pouvais voir s’intégrer de manière transparente dans ma vie quotidienne en tant que multi-usage unité qui me permettrait également d’abandonner le Nest Hub Max dans ma cuisine qui est devenu de plus en plus ennuyeux à utiliser.

Mais depuis que la tablette Pixel a été dévoilée et que tous les détails ont été divulgués, il semble que Google ait coupé quelques coins ou, à tout le moins, n’ait pas tout à fait réalisé le véritable potentiel de l’idée. Il y a déjà eu quelques avis écrit à propos ceet je déteste m’entasser, mais mec, je ne pouvais pas m’empêcher de partager mes propres préoccupations.

Avec la tablette Pixel, Google nous offre un appareil qui peut agir comme une tablette autonome, lire des médias via un haut-parleur inclus, puis (en théorie) devenir un contrôleur de hub domestique amélioré par rapport à quelque chose comme un Nest Hub. La tablette Pixel a un ensemble décent de spécifications qui s’inspire de la gamme Pixel 7, mais manque d’un affichage à taux de rafraîchissement élevé que nous voyons sur les meilleures tablettes de Samsung. À 11 pouces, il pourrait s’agir de la taille idéale pour un grand appareil à écran que vous utiliserez pendant de longues périodes, en plus d’un capteur d’empreintes digitales, de plusieurs haut-parleurs et de la plupart des autres produits requis d’une tablette de près de 500 $. .

Là où la tablette Pixel ne respecte pas la marque qu’elle aurait dû définir, c’est dans la station d’accueil fournie avec la tablette dans la boîte. Vous voyez, cette station d’accueil qui charge et agit également comme un haut-parleur, est un presse-papiers alimenté sans valeur lorsque votre tablette n’est pas connectée. Permettez-moi d’expliquer cela plus en détail.

Pour utiliser la station d’accueil incluse, vous devez y connecter la tablette Pixel. Une fois que vous les avez giflés ensemble, la station d’accueil charge ensuite la tablette (lentement), peut déclencher un mode hub domestique sur la tablette pour vous donner des commandes de maison intelligentes, puis jouera de la musique ou d’autres médias sur le haut-parleur à l’intérieur qui a été lancé à partir du tablette.

Que se passe-t-il si vous détachez la tablette ? Encore une fois, la station d’accueil, qui coûterait 129 $ si vous l’achetiez seule, n’est capable de rien. Bien qu’il soit toujours branché sur un mur, ce haut-parleur – seul – ne peut pas prendre les commandes de Google Assistant comme votre Nest Mini à 49 $. Si vous lisiez des médias via celui-ci, puis retiriez la tablette, le son s’arrêterait sur le haut-parleur et ne continuerait que via la tablette. Sans la tablette connectée, vous ne pouvez pas non plus diffuser de l’audio sur la station d’accueil, l’ajouter à un groupe de haut-parleurs, prendre un appel, envoyer une diffusion ou toute autre chose pour laquelle vous pourriez utiliser un Nest Audio. Il ne fait rien sans la tablette connectée.

Vous voudrez peut-être répondre par « Ouais, mais Kellen, le but est d’attacher la tablette, pas d’utiliser la station d’accueil pour haut-parleur de charge seule ! » A quoi je répondrais – c’est tout l’intérêt de cette pièce. Il devrait faire plus. Cela coûte 129 $ à lui seul! Vous pourriez obtenir un Nest Mini, un Nest Audio ou un Nest Hub pour moins cher ! Et ce sont de véritables appareils domestiques intelligents.

Vous voudrez peut-être maintenant répondre par : « Alors, achetez-les si vous voulez un haut-parleur intelligent ! » Frère, tu ne comprends pas. Google a fabriqué une station d’accueil pour haut-parleurs à 129 $ qui a une puissance constante qui aurait également pu inclure un micro, qui agirait comme un haut-parleur à part entière, et qui aurait pu faire tout ce que ces produits Nest font, en plus il pourrait toujours offrir tout le plaisir de la connectivité de la tablette . Par exemple, pourquoi diable le quai coûte-t-il 129 $ s’il ne peut rien faire ? Il n’a même pas de Bluetooth.

Google inclut la station d’accueil pour haut-parleurs de charge avec la tablette Pixel, donc connaissant le prix, il ne s’agit peut-être pas d’une tablette à 500 $ mais plutôt d’une tablette à 400 $ ou moins. Le fait est que vous ne pouvez pas acheter la table seule. Google dit spécifiquement dans son FAQ sur la tablette Pixel que ce n’est pas une possibilité, mais que vous pourrez « bientôt » acheter des stations d’accueil séparées. Donc, si vous voulez une tablette Pixel et que vous n’avez pas besoin d’une station d’accueil qui ne fait rien sans une tablette, vous n’avez pas de chance. C’est le paquet.

Si vous dépensez 129 $ pour une autre station d’accueil à installer dans une autre pièce, comme dans votre chambre, cette station d’accueil ne fera rien à moins que vous ne traquiez votre tablette Pixel, que vous la rameniez dans votre chambre, puis que vous la placiez sur cette station d’accueil. Vous devrez alors le laisser attaché pour en profiter. Vous voyez l’occasion manquée, n’est-ce pas ?

Écoutez, je suis toujours très enthousiasmé par la tablette Pixel et je peux la voir se frayer un chemin dans ma maison d’une manière beaucoup plus utile que mon Nest Hub Max. J’ai hâte de le claquer sur le quai pour le recharger pendant la nuit et d’utiliser une vraie tablette pour lancer une recette ou appeler quelqu’un ou voir Google Photos depuis. Je l’utiliserai sur le canapé pour jouer, pour regarder YouTube et pour ranger mon iPad pour la plupart. Votre garçon aime toujours son Android. Mais je ne peux pas m’empêcher de demander à Google ce qu’il pensait ici avec le dock. Tu étais si proche, Google.