Google détaille les nouvelles options de personnalisation à venir sur Android 14

L’IA générative a été un grand sujet de discussion lors de la conférence Google I/O d’hier et Android 14 obtient plusieurs nouvelles fonctionnalités de personnalisation alimentées par l’IA.

Les fonds d’écran génératifs AI sont probablement l’option de personnalisation la plus intéressante d’Android 14. Vous recevrez une invite dans le menu des paramètres de fond d’écran où vous pourrez choisir un thème et un style pour votre fond d’écran en le tapant, puis la diffusion texte-image de Google modèle créera plusieurs fonds d’écran uniques pour votre plaisir. Les fonds d’écran IA génératifs seront disponibles en tant que fonctionnalité exclusive Pixel à partir du mois prochain.









Fonds d’écran AI génératifs

L’application native Google Messages bénéficie également d’un réglage Generative AI avec Magic Compose. La fonctionnalité proposera des réponses suggérées par l’IA en fonction de vos conversations qui peuvent être déclenchées à partir d’une nouvelle option à côté du menu emoji dans la zone de type de message. Vous serez en mesure de sélectionner un style d’écriture allant d’excité à Shakespeare et d’adapter votre message pour qu’il soit concis et professionnel pour les occasions formelles.











Magic Compose en action

Google étendra les options de personnalisation de l’écran de verrouillage avec de nouvelles polices, couleurs, taille d’horloge et options de conception. Les utilisateurs pourront également modifier les deux menus contextuels du coin pour mieux répondre à leurs besoins.









Nouvelles options de personnalisation de l’écran de verrouillage

Android 14 propose également des options de papier peint emoji et cinématique. Vous pouvez maintenant sélectionner jusqu’à 14 emojis et parcourir différents modèles, couleurs et tailles. Les fonds d’écran de l’écran d’accueil et de verrouillage sont également interactifs aux touches de l’écran d’accueil. Fond d’écran cinématique qui vous permet de sélectionner des photos dans votre bibliothèque, puis d’ajouter un effet de parallaxe pour les faire apparaître en trois dimensions lorsque vous inclinez votre appareil.







Fonds d’écran Emoji et Cinematic

Find My Device fait l’objet d’une refonte majeure dans Android 14 avec la prise en charge d’une plus large gamme d’appareils de différents fabricants, même lorsqu’ils sont hors ligne via la proximité Bluetooth. Il s’agit notamment d’accessoires sans fil tels que des écouteurs, des montres et des trackers de localisation, ainsi que des tablettes et d’autres appareils. Localiser mon appareil reconnaîtra également si un tracker de localisation à proximité se déplace à côté de vous et vous aidera à le localiser.

