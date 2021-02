Google lance une mise à jour pour Android TV qui apporte une nouvelle interface utilisateur (UI) semblable à l’interface utilisateur sur Google Chromecast avec Google TV. La nouvelle interface Android TV comporte trois nouveaux onglets en haut de l’écran, tandis que l’onglet Accueil principal contient un raccourci « Applications préférées » qui ressemble à la barre d’applications préférée sur Google TV et à la nouvelle interface utilisateur d’Amazon Fire TV. Outre l’onglet Accueil, les utilisateurs peuvent également accéder aux onglets Découvrir et Applications. En revanche, la Google TV qui a fait ses débuts avec le dernier Chromecast en septembre 2020 comporte six onglets – Pour vous, En direct, Films, Émissions, Applications et Bibliothèque. Le dernier développement a été partagé par Google dans un article de blog.

À partir de l’onglet Accueil sur le nouvel Android TV, les utilisateurs peuvent accéder à des sous-sections telles que Applications favorites, Play Next, YouTube, etc. Ceci est standard pour la plupart des interfaces utilisateur de télévision intelligente telles que Amazon Fire TV, Xiaomi PatchWall, Google TV et plus encore. Comme prévu, l’onglet App qui contient toutes les applications téléchargées sur votre modèle Smart TV. L’onglet App, contrairement à son homologue Google TV, n’affiche pas les applications recommandées du Google Play Store, comme l’ont souligné les développeurs XDA.

Le nouvel onglet Découvrir est la mise à jour majeure de la nouvelle interface Android TV et propose des recommandations de contenu personnalisées en fonction de votre activité ainsi que du contenu tendance de Google. Il comprend également les «Meilleurs choix pour vous» qui affichent des recommandations personnalisées, une sous-section «Émissions de télévision tendance» et une section «Nouveaux films et émissions». L’onglet Découvrir semble être un onglet Accueil plus détaillé sans raccourcis d’application.

Actuellement, la nouvelle mise à jour d’Android TV est en cours de déploiement dans certains marchés comme les États-Unis et devrait atteindre les utilisateurs en Australie, au Canada, en Allemagne et en France d’ici la semaine prochaine. Google n’a pas encore partagé plus de détails sur sa disponibilité de masse. Vous pouvez vérifier la disponibilité de la mise à jour manuellement en allant dans Aide> Sélectionnez Mise à jour du logiciel système> Sélectionnez Mise à jour du logiciel.