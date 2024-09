Google déploie un chat IA à commande vocale pour les utilisateurs Android

Jeudi, Google a fait Gémeaux en directsa fonctionnalité de chatbot IA basée sur la voix, disponible gratuitement pour tous les utilisateurs d’Android. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’interagir avec Gemini via des commandes vocales sur leurs appareils Android. C’est remarquable car la fonctionnalité Advanced Voice Mode de ChatGPT du concurrent OpenAI, qui est similaire à Gemini Live, n’est pas encore entièrement livrée.

Google a dévoilé Gemini Live lors de son événement de lancement du Pixel 9 le mois dernier. Au départ, la fonctionnalité était réservée aux abonnés Gemini Advanced, mais elle est désormais accessible à toute personne utilisant l’application Gemini ou sa superposition sur Android.

Gemini Live permet aux utilisateurs de poser des questions à voix haute et même d’interrompre les réponses de l’IA au milieu d’une phrase. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs options vocales pour les réponses de Gemini, ajoutant ainsi un niveau de personnalisation à l’interaction.

Gémeaux suggère les utilisations suivantes du mode vocal dans ses documents d’aide officiels :

Parlez en va-et-vient : Parlez à Gemini sans taper et Gemini vous répondra verbalement.

Réfléchissez à voix haute à vos idées : Demandez-nous une idée de cadeau, de planification d’un événement ou de réalisation d’un business plan.

Explorer: Découvrez plus de détails sur les sujets qui vous intéressent.

Entraînez-vous à voix haute : Répétez les moments importants de manière plus naturelle et conversationnelle.