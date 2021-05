Google déploie maintenant la mise à jour de mai sur les pixels pris en charge

C’est le premier lundi du mois, et vous savez ce que cela signifie? Une mise à jour de Google. D’Android. Pour sa gamme Pixel. Eh bien, ceux qui sont toujours pris en charge de toute façon.

Nous parlons de Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5. C’est toute la liste. Tous ces appareils, à l’exception du Pixel 4a 5G et du Pixel 5, ont été construits RQ2A.210505.002, tandis que le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 reçoivent la version RQ2A.210505.003.

Comme d’habitude avec les mises à jour de Google, attendez-vous à ce que celle-ci prenne plusieurs semaines pour atteindre toutes les unités dans la nature, dans un déploiement très progressif. Le journal des modifications complet est disponible à la source liée ci-dessous, mais voici l’essentiel: vous n’obtenez que des correctifs de sécurité cette fois-ci, pas de nouvelles fonctionnalités brillantes. Celles-ci sont probablement dues le mois prochain, alors que nous ne serions pas surpris de voir encore une autre « fonctionnalité de Pixel tomber ».

La source