Google déploie les mises à jour de juin sur Tardy Pixel

Certains propriétaires d’appareils Pixel ont peut-être remarqué que leur appareil n’a pas été mis à jour avec le dernier correctif de juin avec d’autres ce mois-ci. C’est un cas que nous avons vu se produire auparavant, mais maintenant pour quelques bonnes nouvelles. Pour ceux qui manquaient la mise à jour, il semble que Google déploie maintenant les mises à jour manquantes.

D’après ce que nous pouvons, Google a publié la mise à jour de juin des modèles Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Vous saurez que vous utilisez la dernière version si votre appareil Pixel pris en charge exécute l’une des versions répertoriées ci-dessous.

Versions de mise à jour Google Pixel de juin

Pixel 4a : TQ3A.230605.011

Pixel 4a (5G) : TQ3A.230605.011

Pixel 5 : TQ3A.230605.011

Pixel 5a (5G) : TQ3A.230605.011

Pixel 6 : TQ3A.230605.010

Pixel 6 Pro : TQ3A.230605.010

Pixel 6a : TQ3A.230605.010

Pixel 7 : TQ3A.230605.012

Pixel 7 Pro : TQ3A.230605.012

Pixel 7a : TQ3A.230605.012

C’est une bonne mise à jour. Nous avons tout ce qui est nouveau répertorié ici, mais le plus important comprend une énorme liste de corrections de bogues, des fonds d’écran emoji et cinématographiques, une vidéo de mise au point macro, des haptiques plus intelligentes pour certains appareils, et bien plus encore.

Merci pour votre patience, propriétaires de Pixel.