Fitbit est très attendu refonte de l’application est officiellement déployé aujourd’hui. Vous pouvez récupérer la mise à jour directement depuis le Google Play Store si vous êtes sur un Google Pixel Watch ou Fitbit portable.

Pas de recherche Google AI, je n’ai pas besoin d’en savoir plus sur les « avantages de l’esclavage »

Bien qu’il ait été annoncé que les utilisateurs d’iPhone participeraient à la refonte de l’application, la page Fitbit de l’App Store n’indique pas qu’elle a été mise à jour aujourd’hui. J’ai interrogé Google à ce sujet. L’application est déployée auprès de tout le monde, y compris les utilisateurs d’iPhone, mais ce n’est peut-être pas avant la fin de la semaine qu’elle apparaîtra pour certains utilisateurs.

Nous avons vu un aperçu de la nouvelle application Fitbit il y a plus d’un mois. Google a montré un Matériau selon votre style application avec une nouvelle barre de navigation consolidée. Il comporte trois onglets centrés sur les principales fonctions de l’application : suivi et objectifs quotidiens, programmes de coaching Fitbit Premium et rapports de santé personnalisés. Il existe également davantage de choix de palettes de couleurs, et l’apparence générale correspond à ce à quoi ressemblent Android et le reste de la suite d’applications Google. Fitbit est désormais très clairement une application Google.

La refonte de Fitbit est lancée juste à temps pour que les rumeurs reprennent sur le prochain Pixel Watch 2. Il s’agit de la montre intelligente de deuxième génération de Google dont nous prévoyons qu’elle sera lancée parallèlement à la Pixel 8/8 Pro plus tard cet automne. 9to5Google rapporte que les dernières fuites montrent une application Fitbit avec des éléments d’interface qui reflètent le déploiement opportun d’aujourd’hui. Un capteur de température pourrait également être intégré à la Pixel Watch 2, ce qui serait le bienvenu compte tenu du Apple Watch et Les montres Galaxy de Samsung offrent déjà la possibilité.

La Pixel Watch 2 pourrait également introduire quelques nouvelles fonctionnalités de sécurité. L’une d’elles pourrait inclure une fonctionnalité étendue pour la détection intégrée des accidents de voiture du Pixel, dans laquelle la Pixel Watch 2 fera surface avec toutes les informations critiques que vous avez configurées au préalable pour que les ambulanciers paramédicaux et le personnel de secours puissent y jeter un coup d’œil. Google peut également introduire une fonctionnalité similaire à Apple Check In appelée Safety Check, qui permet aux personnes de confiance de connaître votre position une fois que vous êtes arrivé à destination.

La fonctionnalité Google Traduction peut également jouer un rôle important dans la Pixel Watch 2. vitrine à venir. Les sources de 9to5Google indiquent que Google se prépare à lancer un mode interprète dirigé par Google Assistant qui gère les traductions sur l’appareil. Cela signifie naviguer dans une langue étrangère même lorsque votre montre ou votre téléphone ne dispose pas d’une connexion Internet active.