Google déploie le défilement continu vers le bureau

Dites adieu à l’errance page après page des recherches Google pour trouver ce que vous cherchez. Google introduit une fonctionnalité de défilement continu sur le bureau qui permet aux utilisateurs de voir beaucoup plus de résultats par page, a annoncé lundi le moteur de recherche.

Capture d’écran par CNET



Lorsque vous êtes sur le point d’atteindre le bas d’une page de résultats de recherche, vous verrez désormais jusqu’à six pages de résultats de recherche avant de devoir cliquer sur “Voir plus”. La nouvelle fonctionnalité apparaît en anglais aux États-Unis.

Google a implémenté la fonctionnalité de défilement continu sur les appareils mobiles en octobre 2021, ce qui a permis à davantage de résultats de recherche de se charger automatiquement lorsqu’une personne atteint le bas d’une page.

“La plupart des gens qui veulent des informations supplémentaires ont tendance à parcourir jusqu’à quatre pages de résultats de recherche”, a déclaré Google à l’époque.

À partir d’aujourd’hui, nous introduisons le défilement continu sur ordinateur en anglais aux États-Unis afin que vous puissiez continuer à voir plus de résultats de recherche facilement. Lorsque vous atteignez le bas d’une page de résultats de recherche, vous pourrez désormais voir jusqu’à six pages de résultats. pic.twitter.com/xIuVP24FFm —Google (@Google) 5 décembre 2022

La plupart des pages de médias sociaux, comme celles d’Instagram, Twitter et LinkedIn, proposent un défilement continu dans leurs flux pour garder les gens sur leurs services.

Google a toujours expérimenté le nombre de résultats à afficher sur une page à la fois. Lorsque Google a demandé aux internautes en 2008 s’ils préféraient plus ou moins de résultats sur la page, ils ont répondu que ils préféreraient plus. Cependant, lorsqu’ils ont reçu plus de résultats de recherche, ils ont en fait effectué 20 % de recherche en moins. Mais cela peut avoir été lié à des temps de chargement lents dans la journée.