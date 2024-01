Google déploie le correctif de correction de bugs Android 14 QPR2 Beta 3.1 pour les appareils Pixel

Deux semaines seulement après la sortie d’Android 14 QPR2 Beta 3, Google aujourd’hui annoncé la sortie d’un patch pour cela. Android 14 QPR2 Beta 3.1 (AP11.231215.009) est déployé aujourd’hui avec une longue liste de corrections de bugs pour les appareils éligibles.

Ciblant les Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold et Pixel Tablet, cette version de correctif pèse environ 133 Mo et s’attaque à un pléthore de petits bugs trouvés dans tout le système. De plus, il résout divers problèmes affectant la stabilité, les performances, la connectivité, la caméra et l’accessibilité du système.

JOURNAL DES CHANGEMENTS

Correction d’un problème qui empêchait l’ouverture des superpositions telles que le tableau de bord du jeu lorsque l’appareil était en mode paysage. (Numéro n° 312516206)

Correction d’un problème où l’appareil ne parvenait parfois pas à se déverrouiller si le mode d’affichage permanent était activé et que l’utilisateur essayait d’utiliser son empreinte digitale pour déverrouiller l’appareil.

Correction d’un problème où la hauteur de la boîte de dialogue Paramètres rapides qui répertorie les appareils Bluetooth s’agrandissait parfois de manière inattendue.

Correction d’un problème où le moteur de recherche par défaut de l’appareil était parfois défini sur le mauvais fournisseur après la restauration des données de l’appareil à partir d’une sauvegarde cloud.

Correction d’un problème où la zone d’affichage des paramètres rapides n’était pas mise à jour correctement après avoir modifié la taille d’affichage du système dans les paramètres d’accessibilité.

Correction d’un problème qui provoquait parfois une qualité audio dégradée lors des appels ou de l’enregistrement à l’aide du microphone.

Correction d’un problème qui empêchait parfois un utilisateur de modifier les paramètres du clavier de l’appareil.

Correction d’un problème qui faisait que certaines traductions manquaient pour différentes langues.

Correction d’un problème où les icônes de profil professionnel n’étaient pas affichées pour les applications professionnelles lorsque le profil professionnel était suspendu.

Correction d’un problème qui entraînait un rendu incorrect de certains shaders.

Correction d’un problème où les icônes étaient parfois mal mises à l’échelle lors du passage en mode image dans l’image pendant la rotation de l’appareil.

Correction d’un problème pour les appareils pliables où le lanceur était parfois vide si l’appareil était verrouillé lorsqu’il était déplié, puis déverrouillé une fois l’appareil plié.

Correction d’un problème pour les appareils pliables où, après avoir plié ou déplié l’appareil, puis lancé une paire d’applications déjà ouvertes en mode écran partagé, le séparateur d’applications ne répondait plus aux commandes tactiles.

Correction d’un problème pour les appareils pliables où l’écran scintillait parfois lors du dépliage de l’appareil.

Correction d’un problème pour les tablettes qui faisait parfois clignoter brièvement un écran gris lors de l’abandon de certaines activités à l’écran.

Correction d’un problème pour les tablettes qui faisait que les cibles tactiles des icônes de la barre des tâches et des boutons de navigation étaient plus petites que d’habitude.

Correction de divers problèmes affectant la stabilité, les performances, la connectivité, la caméra et l’accessibilité du système.