Google déploie de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité pour faciliter les tâches

Google annoncé Mardi, une multitude de nouvelles façons d’aider les personnes souffrant d’un large éventail de handicaps à utiliser ses produits.

La société a ajouté une nouvelle icône d’attribut commercial à ses produits Maps et Search permettant aux entreprises de s’identifier comme appartenant à des personnes handicapées. L’icône s’ajoute à la liste croissante d’attributs commerciaux de Google, notamment ceux appartenant à des Noirs, à des Asiatiques et aux LGBTQ+.

La nouvelle icône d’entreprise appartenant à des personnes handicapées de Google. Image: Google

Google a également publié Magnifier, une application basée sur un appareil photo conçue pour utiliser l’appareil photo du Pixel comme une loupe, permettant aux utilisateurs de zoomer et d’ajouter des filtres de couleur. L’application a été conçue en collaboration avec le Royal National Institute of Blind People et la National Federation of the Blind, et elle est utile aux personnes malvoyantes pour voir de petits détails dans le monde qui les entoure. Les filtres peuvent améliorer le contraste, la luminosité et la couleur des petits textes ainsi que d’autres subtilités avec lesquelles les personnes malvoyantes peuvent avoir du mal. La fonctionnalité sera disponible sur le Pixel 5 et plus, à l’exclusion du Pliage de pixels.

Loupe sur Google Pixel

Les itinéraires de randonnée accessibles seront acheminés vers Google Maps pour que tous les utilisateurs puissent emprunter des chemins sans escaliers. Cette fonctionnalité est conçue pour les personnes qui utilisent des fauteuils roulants, mais peut également être utile aux personnes âgées qui ont des difficultés à monter les escaliers ou aux personnes voyageant avec des poussettes. Google Maps introduit une icône de fauteuil roulant pour les destinations disposant d’une entrée sans marches et de commodités accessibles.

La nouvelle fonctionnalité Guided Frame de Google Pixel. Photo: Google

Cadre guidé est sorti l’année dernière pour améliorer les selfies, mais de nouveaux ajouts permettent aux utilisateurs aveugles ou malvoyants de prendre des selfies. La combinaison de signaux audio, d’animations à contraste élevé et de retour tactile permet aux utilisateurs malvoyants d’obtenir la photo parfaite, garantissant que les visages, les animaux domestiques, les assiettes ou même les documents sont parfaitement dans le cadre. Cette mise à jour est disponible sur les Pixel 8 et 8 Pro mais sera déployée sur le Pixel 6+ plus tard cette année.

Une autre fonctionnalité ajoutée plus tôt cette année a été implémentée sur le joyau de Google : sa barre de recherche. La barre d’adresse de Chrome détecte désormais les fautes de frappe et suggère des sites Web en fonction de ce que Google pense que vous vouliez dire. La technologie peut aider les personnes dyslexiques ainsi que toute personne faisant occasionnellement une faute de frappe à obtenir le contenu qu’elles recherchent.