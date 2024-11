Google déplace la prochaine version majeure d’Android au deuxième trimestre 2025

Google a révélé qu’à partir d’Android 16, il ne fournira plus de mise à niveau annuelle majeure du système d’exploitation au troisième trimestre de chaque année. Au lieu de cela, il décale la sortie au deuxième trimestre pour mieux s’aligner sur les lancements de nouveaux appareils.

À l’avenir, Android aura des versions de SDK plus fréquentes… [that] contribuera à accélérer l’innovation dans les applications et les appareils, avec une plus grande stabilité et une meilleure finition pour les utilisateurs et les développeurs », Matthew McCullough de Google explique. « L’année prochaine, nous aurons une version majeure au deuxième trimestre et une version mineure au quatrième trimestre, qui incluront toutes deux de nouvelles API pour les développeurs. La version majeure du deuxième trimestre sera la seule version en 2025 à inclure des changements de comportement pouvant affecter les applications. Nous prévoyons la version majeure pour le deuxième trimestre plutôt que pour le troisième afin de mieux nous aligner sur le calendrier de lancement des appareils dans notre écosystème, afin qu’un plus grand nombre d’appareils puissent bénéficier de la version majeure d’Android plus tôt.

Ceci est quelque peu confus par l’orientation développeur de cette annonce. Et il est difficile de rectifier ce changement avec ce que Google a essayé de faire cette année et l’année dernière : dans les deux cas, il a commencé son calendrier de sortie normal d’Android dans le but de terminer les choses plus rapidement que d’habitude. Et dans les deux cas, il a échoué, cette année de façon spectaculaire : il avait l’intention de commercialiser largement Android 15 en août, mais a raté cet objectif de près de deux mois.

Il est également facile de voir cela comme quelque peu égoïste : lié au changement de calendrier Android, Google a annoncé l’année dernière ses principaux nouveaux appareils Pixel ensemble en août au lieu d’en sortir certains en mai/juin et d’autres en octobre comme auparavant. Mais je soupçonne que cela a plus à voir – ou du moins autant – avec le calendrier de sortie de Samsung, et peut-être avec celui d’autres fabricants de matériel. Samsung propose un produit Android majeur chaque janvier/février, mais son lancement à la fin de l’été devient de plus en plus important à mesure que l’entreprise se concentre sur les appareils pliables les plus lucratifs qu’elle expédie à cette époque.

Quelle que soit la raison, Android 16 aura un temps de développement plus court que les versions précédentes. Il arrivera au deuxième trimestre 2025, donc d’ici fin juin 2025, une fenêtre de sortie incontestablement meilleure que le calendrier actuel compte tenu des saisons de vente de rentrée scolaire et de fêtes de fin d’année qui suivent. Cette version sera accompagnée d’une version majeure du SDK Android destinée aux développeurs, qui comprend de nouvelles API, des modifications des comportements du système d’exploitation et de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, Google publiera une version mineure du SDK pour Android 16 au quatrième trimestre qui comportera de nouvelles API et fonctionnalités, mais aucun changement dans les comportements du système d’exploitation.

En dehors de ces versions, Google continuera de fournir des versions trimestrielles de fonctionnalités Android couvrant les versions du système d’exploitation prises en charge, comme c’est le cas actuellement. (Et même si cela ne dit pas cela, je suppose que ceux-ci seront accompagnés de Pixel Drop trimestriels qui incluent des fonctionnalités spécifiques aux Pixel, comme c’est le cas aujourd’hui.) « Nos versions des premier et troisième trimestres fourniront des mises à jour incrémentielles pour garantir une qualité continue. » McCullough dit à propos de ces mises à jour.

La question est maintenant de savoir quand et comment cela commencera. Au cours des dernières années, Google a maintenu des versions bêta de Quarterly Platform Release (QPR) en plus des principales versions bêta annuelles, donc je suppose que cela continuera. Mais au lieu de passer d’Android 15 à Android 15 QPR1 ou QPR2, les développeurs pourraient bientôt avoir la possibilité de passer à un aperçu du développeur Android 16. Je suppose que nous verrons. Quoi qu’il en soit, il y a/sera également des jalons Android 15 QPR.

« Nous mettrons toutes nos versions trimestrielles à votre disposition pour les tests et les commentaires, avec des versions bêta en direct pour nos premiers testeurs sur Pixel et des images système et des outils téléchargeables pour les développeurs », ajoute McCullough. « Notre objectif avec ces changements est de permettre une innovation plus rapide et un niveau de qualité et de finition plus élevé dans toutes les versions, sans introduire de frais généraux ou de coûts supplémentaires pour les développeurs. En parallèle, nous nous réjouissons d’une collaboration encore plus étroite avec vous tout au long de l’année. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur le premier aperçu développeur d’Android 16. »