Google déplace des parties de YouTube vers son service cloud

Google déplace des parties de son service vidéo YouTube populaire de l’infrastructure interne du centre de données de la société de publicité vers le service cloud de la société, a déclaré le responsable du cloud de Google.

L’effort indique que Google regarde vers l’intérieur alors qu’il cherche à étendre sa part du marché croissant de l’informatique en nuage et à devenir moins dépendant des publicités apparaissant sur son moteur de recherche Web et d’autres propriétés.

Historiquement, Google s’est appuyé sur ses propres systèmes pour exécuter ses applications les plus utilisées sur les serveurs informatiques de ses centres de données. L’offre Google Cloud Platform a coexisté séparément, et Google n’a pas entrepris l’effort de migrer son moteur de recherche éponyme, par exemple, vers le cloud public de Google.

Mais le point de vue de l’entreprise sur la valeur de l’utilisation du cloud par ses meilleurs produits, tout comme les applications tierces, a changé.

« Une partie de l’évolution du cloud consiste à ce que nos propres services l’utilisent de plus en plus, et ils le sont », a déclaré à CNBC Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, dans une interview le mois dernier. « Certaines parties de YouTube sont en train de migrer vers Google Cloud. »

Le changement rapprochera Google de ses principaux concurrents américains, Amazon et Microsoft.

En 2019 Amazon mentionné son entreprise grand public avait désactivé sa base de données Oracle finale au profit des bases de données d’Amazon Web Services, après des années de travail. Microsoft a cherché à rendre son réseau social LinkedIn et son jeu vidéo Minecraft plus dépendants du cloud public Azure de l’entreprise.

L’ensemble d’applications de productivité Google Workspace anciennement connu sous le nom de G Suite, l’application de navigation Waze et le groupe de recherche sur l’intelligence artificielle DeepMind s’appuient tous sur l’infrastructure cloud de Google, a déclaré Kurian.

YouTube est différent. C’est le deuxième plus grand site Web sur Internet, selon Amazon Outil d’analyse Alexa, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs chaque mois. Google acheté la propriété en 2006 pour 1,65 milliard de dollars.

La décision de Google de consommer des ressources du cloud public pour YouTube et d’autres services grand public pourrait faciliter la vie des vendeurs de l’entreprise, qui tentent constamment de persuader les grandes entreprises d’essayer de s’appuyer sur le cloud de Google ou d’exécuter des applications existantes sur la plate-forme Google Cloud. Les vendeurs pourront dire que le cloud de Google est assez bon pour les charges de travail critiques de l’entreprise.

Cela, au fil du temps, pourrait augmenter les revenus du cloud de Google. Au premier trimestre, près de 58 % des revenus de la société mère de Google, Alphabet, provenaient de la catégorie Recherche Google et autres, qui comprend la publicité affichée sur le moteur de recherche Web de Google, Gmail, Google Maps et d’autres destinations en ligne qu’elle exploite. L’activité cloud de Google, qui comprend le cloud public et Google Workspace, a généré 7 % du chiffre d’affaires mais a augmenté plus rapidement.

L’unité cloud a réduit la marge d’exploitation d’Alphabet avec des milliards de pertes annuelles pendant au moins trois ans, mais le plus grand fournisseur d’infrastructure cloud en termes de revenus, Amazon Web Services, est devenu une source clé de bénéfices.

Google détenait 5 % du marché des infrastructures cloud en 2019, tandis qu’Amazon en détenait 45 % et Microsoft environ 18 %, selon la société de recherche sur l’industrie technologique. Gartner. Gartner n’a pas publié de chiffres plus récents.

