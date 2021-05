Google demande aux utilisateurs de Wear OS de répondre à une enquête avec une mise à jour prévue prochainement

Google I / O aura lieu la semaine prochaine et la société annoncera des mises à jour et des améliorations futures sur ses différentes plates-formes, systèmes d’exploitation et services en ligne. Android Central signale que certains utilisateurs d’Android ont été invités à répondre à une enquête pour aider à améliorer Wear OS.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur Wear OS et dans quelle direction Google pourrait diriger la plate-forme. Depuis l’acquisition de Fitbit par Google, la rumeur disait que Google prévoyait de lancer une smartwatch de marque Pixel, mais cela ne s’est jamais concrétisé.

Faire défiler le tiroir de l’application Wear OS sur Skagen Faslter 3 à l’aide de son cadran rotatif

Au cours des derniers mois, Wear OS a vu des mises à jour progressives des fonctionnalités de base telles que Google Fit, et plus récemment, il a reçu une mise à jour du Gboard intégré formaté pour une entrée sur petit écran. Les tuiles personnalisées devraient également être fournies avec la mise à jour de printemps.

On s’attend à ce que Wear OS soit un objectif important de l’E / S Google de cette année, étant donné le temps écoulé depuis que Wear OS a reçu une mise à jour importante. Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a actuellement aucune application de remplacement pour Google Play Music, qui a été complètement retirée l’année dernière et succédée par YouTube Music, qui n’a toujours pas d’application pour Wear OS.

Il sera intéressant de voir comment Google optimisera Wear OS pour la dernière plate-forme Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm.

La source • Passant par